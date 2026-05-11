ஒரு வருடத்துக்கு யாரும் தங்கம் வாங்க வேண்டாம்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள்
தங்கம் வாங்குவதை நாம் குறைத்துக் கொண்டால், தங்க இறக்குமதி வெகுவாக குறையும். இதுவும், நம் நாட்டின் அந்நிய செலவாணியை சேமித்து வைக்க உதவும் என மோடி கூறினார்.
Published : May 11, 2026 at 8:03 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படாமல் தடுக்க, ஒரு வருடத்துக்கு யாரும் தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
தெலங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத்தில் பாஜக பொதுக்கூட்டம் திங்கள்கிழமை (மே 10) நடைபெற்றது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
பொதுவாக, கட்சிக் கூட்டங்களில் அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களை மட்டுமே பேசும் மோடி, இந்நிகழ்ச்சியில் நாட்டு மக்களுக்கு சில முக்கிய அறிவுரைகளை வழங்கினார். அவரை உரை கீழ்வருமாறு:
இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி ஏற்படுவதும், அதை எதிர்கொண்டு மீண்டு வருவதும் நமக்கு புதிய விஷயம் அல்ல. எத்தனையோ நெருக்கடிகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம்.
உதாரணமாக, கோவிட் காலக்கட்டத்தில் மிகப்பெரிய நெருக்கடியை நாம் சந்தித்தோம். ஆனால், நமது ஒற்றுமையாலும், கூட்டு முயற்சியாலும் அதிலிருந்து மீண்டோம்.
அதேபோல, இன்றைக்கு நாம் சில நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருகிறோம். மேற்காசிய போரானது உலக அளவில் மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியை உருவாக்கியுள்ளது.
குறிப்பாக, எண்ணெய் (பெட்ரோல் - டீசல்) விநியோகம் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது. எண்ணெய் மட்டுமின்றி சமையல் எரிவாயு விநியோகமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இந்த தருணத்தில் நாம் சில முக்கியமான விஷயங்களை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பெட்ரோல், டீசல் பயன்பாட்டை முடிந்த அளவுக்கு நாம் குறைக்க வேண்டும்.
பொது போக்குவரத்தை (பஸ், ரயில்) பயன்படுத்துவது, எலக்ட்ரிக் வாகனத்தை சார்ந்திருப்பது போன்றவற்றை கடைப்பிடிப்பது சிறந்தது. அரசாங்கமும் இதை கடைப்பிடித்து வருகிறது.
குறிப்பாக, ரயில்வேயில் டீசல் பயன்பாடு முற்றிலுமாக குறைக்கப்பட்டு, எலக்ட்ரிக் வாகனங்களின் பயன்பாடு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் தொடர்ந்து கடைப்பிடித்தால் பெட்ரோல், டீசலை சார்ந்திருக்கும் நிலைமை கணிசமாக குறையும். இதனால் நாம் நாட்டின் அந்நிய செலவாணியை தக்க வைக்க முடியும்.
அதேபோல, தங்கம் வாங்கும் விஷயத்தில் நம் நாட்டு மக்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோளை வைக்க விரும்புகிறேன். இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு யாரும் தங்கத்தை வாங்க வேண்டாம். திருமணம், விசேஷங்களுக்காக தங்கத்தை வாங்க வேண்டாம்.
இவ்வாறு தங்கம் வாங்குவதை நாம் குறைத்துக் கொண்டால், தங்க இறக்குமதி வெகுவாக குறையும். இதுவும், நம் நாட்டின் அந்நிய செலவாணியை சேமித்து வைக்க உதவும். நாட்டின் நலனுக்காக இந்த விஷயங்களை மக்கள் செய்ய வேண்டும்.
நமது அண்டை நாடுகளில் எல்லாம் பெட்ரோல், டீசல் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. ஆனால், நம் மக்களுக்கு இந்த சுமையை கொடுக்கக் கூடாது என்பதற்காக அரசாங்கமே அதை தாங்கிக் கொண்டுள்ளது. மற்ற நாடுகளில் முக்கிய உரமான யூரியா ஒரு மூட்டை ரூ.3,000ஆக உயர்ந்துள்ளது.
ஆனால், இந்தியாவில் மட்டும் அரசாங்கத்தின் ஒத்துழைப்பால் ஒரு மூட்டை யூரியா ரூ.300-க்கு விற்கப்படுகிறது. இவ்வாறு நரேந்திர மோடி கூறினார்.