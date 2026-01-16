“திருக்குறளை அனைவரும் படிக்க வேண்டும்” - பிரதமர் மோடி
ஏராளமான மக்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் படைப்புகளையும், சிந்தனைகளையும் கொண்ட பன்முக ஆளுமையான திருவள்ளுவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன் என பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : January 16, 2026 at 12:57 PM IST
புதுடெல்லி: திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு, திருவள்ளுவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழர் திருநாளாம் தை பொங்கலுக்கு அடுத்த நாளான இன்று (ஜனவரி 16) திருவள்ளுவர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், திருவள்ளுவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை இன்று வெளியிட்டுள்ளார். அதில், அனைவரும் திருக்குறளை படிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இது குறித்து பிரதமர் மோடி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “திருவள்ளுவர் தினமான இன்று, ஏராளமான மக்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் படைப்புகளையும், சிந்தனைகளையும் கொண்ட பன்முக ஆளுமையான திருவள்ளுவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன். நல்லிணக்கமும் கருணையும் நிறைந்த ஒரு சமூகத்தின் மீது அவர் நம்பிக்கை வைத்தார். தமிழ் கலாச்சாரத்தின் சிறந்த அம்சங்களுக்கு அவர் எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறார். திருவள்ளுவர் பெருந்தகையின் சிறப்பான அறிவாற்றலை வெளிப்படுத்தும் திருக்குறளை நீங்கள் அனைவரும் படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
பொதுவாகவே, தமிழ் பண்டிகைகளுக்கு தமிழ் மொழியில் வாழ்த்து கூறுவதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். மேலும், திருவள்ளுவரும், திருக்குறளும் தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என கூறி வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எங்கு சென்றாலும் மேடைகளில் திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டிப் பேசி வருவதையும் வழக்கமாக வைத்துள்ளார். இந்த நிலையில், திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு, அவர் தமிழில் பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும், அந்த வீடியோவின் தொடக்கத்தில் "அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும்" என்ற 611-வது குறளையும் அவர் கூறியுள்ளார். அதாவது, ‘ஒரு செயலை செய்வது கடினம் என்று எண்ணி மனந்தளராமல், விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட வேண்டும். அந்த முயற்சி பெரிய வலிமையையும், வெற்றியையும் நமக்கு ஏற்படுத்தித் தரும் என்பது அந்த குறளின் பொருள்.
தற்போது, தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் விரைவில் வரவுள்ள நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த திருக்குறளை குறிப்பிட்டிருப்பது, பாஜக கூட்டணியின் தேர்தல் வியூகத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.