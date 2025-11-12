ETV Bharat / bharat

பூடானில் இருந்து திரும்பியதுமே... நேராக மருத்துவமனைக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி!

டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக இன்று மாலை நடைபெறவுள்ள மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பல அதிரடி உத்தரவுகளை பிரதமர் மோடி பிறப்பிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் காயமடைந்தவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி
டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் காயமடைந்தவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி (ANI)
டெல்லி: டெல்லியில் நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நேரில் சென்று சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். பூடானில் இருந்து டெல்லி திரும்பிய அவர், தனது இல்லத்துக்கு செல்லாமல் நேராக லோக்நாயக் மருத்துவமனைக்கு சென்று காயமடைந்தவர்களை சந்தித்துள்ளார்.

டெல்லி செங்கோட்டை அருகே உள்ள சிக்னலில் நேற்று முன்தினம் இரவு (நவ.10) கார் ஒன்று பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது. இதில் 13 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 16-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்த அடுத்த தினம், அதாவது நேற்று காலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பூடான் நாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். அந்நாட்டின் 4ஆவது மன்னரின் 70வது பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்துகொள்வதற்காக அவர் அங்கு சென்றிருந்தார்.

அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய மோடி, "டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்ப முடியாது. அவர்கள் கடுமையான தண்டனைக்கு உள்ளாவார்கள். இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பக்கம் ஒட்டுமொத்த தேசமும் நிற்கிறது" எனக் கூறியிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவம்: விசாரணை வளையத்தில் மேலும் ஒரு மருத்துவர்!

இந்நிலையில், பூடான் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு இன்று மாலை 3 மணியளவில் பிரதமர் மோடி டெல்லி திரும்பினார். டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து நேராக லோக் நாயக் மருத்துவமனைக்கு சென்ற அவர், கார் குண்டுவெடிப்பில் காயமடைந்தவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். மேலும், அவர்களின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்களிடமும் அவர் கேட்டறிந்தார். பின்னர் மருத்துவமனையில் இருந்து தனது இல்லத்துக்கு மோடி காரில் புறப்பட்டு சென்றார்.

இதனிடையே, டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று மாலை அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இதில் பல அதிரடி உத்தரவுகளை மோடி பிறப்பிப்பார் என்று எதிர்பாரக்கப்படுகிறது.

முன்னதாக, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாதுகாப்புப் படை உயரதிகாரிகளுடன் நேற்றிரவு அவசர ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது, டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பில் தொடர்புடைய ஒருவரை கூட தப்பவிடக் கூடாது என்றும், ஒவ்வொருவரையும் விரட்டி விரட்டி வேட்டையாடுமாறும் அமித் ஷா உத்தரவிட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

