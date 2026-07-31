குழந்தைகளின் எதிர்காலத்துடன் விளையாடுபவர்காள் கட்டாயம் தண்டிக்கப்படுவார்கள் - பிரதமர் மோடி உறுதி
பொதுத்தேர்வு (முறைகேடு தடுப்பு) திருத்த மசோதாவானது நாட்டின் தேர்வு முறையை ‘மேலும் வலுவாக்கும்’ என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 31, 2026 at 1:54 PM IST
புது டெல்லி: தேர்வுத்தாள் கசிவில் ஈடுபடுபவர்களும், நாட்டின் குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்துடன் விளையாடுபவர்களும் கட்டாயம் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று பிரதமர் மோடி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரமானது அண்மையில் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிகழ்வுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட சில கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர். இதன் விளைவாக அவர் பதவி விலகியதோடு, தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி உறுதியளித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிற போட்டித் தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவுகளை தடுக்க, கடந்த 27ஆம் தேதி மத்திய அரசு ‘பொதுத்தேர்வுகள் திருத்த மசோதா 2026’-ஐ கொண்டுவந்துள்ளது. விவாதத்திற்கு பிறகு 29ஆம் தேதி மக்களவையிலும், 30ஆம் தேதி மாநிலங்களவையிலும் இந்த மசோதாவானது குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
இந்த மசோதாவிற்கு வரவேற்பு அளித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சமூக ஊடக பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “நம்பகமான கல்விமுறையை நடைமுறைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தொடங்கி இருக்கிறோம். இதில் பணிக்குழு அமைத்தல், விரைவு நீதிமன்றம் மற்றும் மாநிலங்களிடம் கருத்து கேட்டல் ஆகியவை அடங்கும். ஏனெனில், சில தசாப்தங்களாக மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தேர்வுத்தாள் கசிவு பிரச்சினையை சந்தித்து வருகின்றன.
எனவே, நமது தேர்வு முறையை மேலும் வலுப்படுத்த நாடாளுமன்றம் மசோதா ஒன்றை நிறைவேற்றி இருக்கிறது. பொதுத்தேர்வு (முறைகேடு தடுப்பு) திருத்த மசோதா 2026, இந்த வார தொடக்கத்தில் மக்களவையிலும், வியாழக்கிழமை மாநிலங்களவையிலும் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. இதனை சட்டமாக கொண்டுவர, குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
குழந்தைகளின் எதிர்காலம் நிச்சயமற்ற நிலையை எதிர்கொண்டு வருவதால், அனைத்து மாநில மற்றும் மத்திய அரசுக்கு கல்வி சீர்திருத்தம் கட்டாய தேவையாக இருக்கிறது. அதில் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு தேவைப்படுகிறது. தேர்வுத்தாள் கசிவில் ஈடுபடுபவர்களும், நாட்டின் குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்துடன் விளையாடுபவர்களும் கட்டாயம் தண்டிக்கப்படுவார்கள்” என்று கூறியுள்ளார்.
மேலும், தேர்வுத்தாள் கசிவு முறைகேட்டை தடுப்பதற்கான பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும், இந்த நிலைமை தொடர அனுதிக்க மாட்டோம் என்றும், வளர்ந்த இந்தியா என்ற கனவை அடைய அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.