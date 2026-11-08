நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக நக்சல்களை தோற்கடிப்பது அவசியம் - தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேச்சு
வறுமையை ஒழித்தல், போதைப்பொருள் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குதல், வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்துதல் போன்ற இலக்குகளை நாம் நிச்சயம் அடைவோம் என்று பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : November 8, 2026 at 4:27 PM IST
பஸ்தர் (சத்தீஸ்கர்): ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடிய பிரதமர் மோடி, நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக நக்சல்களை கண்டறிந்து அவர்களை தோற்கடிக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் எனத் தெரிவித்தார்.
இன்று தீபாவளி பண்டிகையானது நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆண்டுதோறும் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு படையினர்கள் மத்தியில் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடுவதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார். கடந்த ஆண்டு கோவாவில் உள்ள ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்த் நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் முப்படை வீரர்களுடன் தீபாவளியைக் கொண்டாடிய நிலையில், இந்த ஆண்டு சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பஸ்தரில் அமைந்துள்ள சி.பி.ஆர்.எஃப் பாதுகாப்பு முகாமில் வீரர்களுடன் சேர்ந்து தீபாவளியை கொண்டாடினார்.
கொண்டாட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, “நக்சலிசம் முடிவுக்கு வந்துவிட்ட போதிலும், அதனால் ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தல் இன்னும் நீங்காமல் இருக்கிறது. காடுகளில் இருந்த ஆயுதம் ஏந்திய நக்சல்கள் ஒழிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் திமாகி நக்சல்கள் (Intellectual Naxals) ஜனநாயகம் மற்றும் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக மக்களை தூண்டிவிடுகின்றனர். இதுபோன்ற திமாகி நக்சல்களை நாம் அடையாளம் கண்டு அவர்களை தோற்கடித்து, நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவேண்டும்” என்றார்.
Diwali wishes to everyone! देशभर के अपने परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं। https://t.co/RofjLf8x5i— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “உண்மையிலேயே 2026-ஆம் ஆண்டு தீபாவளி சிறப்பானது. ஏனெனில் 40 - 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, நக்சலிசம் மற்றும் மாவோயிஸ்ட்டுகளுக்கு எதிரான பல ஆண்டுகால போராட்டத்தில் நமது நாடு வெற்றிபெற்ற பிறகு வருகிற முதல் தீபாவளி இதுவாகும். இந்த சாதனை அனைத்தும் ராணுவ வீரர்களையும், பாதுகாப்பு படையினரையுமே சாரும்” என்று பாராட்டினார்.
மேலும், “முன்பெல்லாம் ஆண்டுக்கு சுமார் 2 ஆயிரம் நக்சலைட்டுகளின் தாக்குதல்கள் நடைபெற்றன. குறிப்பாக, 2010ஆம் ஆண்டு தந்தேவாடாவில் நக்சலைட்டுகாளில் நடைபெற்ற மோதலில் 76 சி.ஆர்.பி.எஃப் வீரர்களும், 44 பொதுமக்களும் கொல்லப்பட்டனர். இதுபோன்று ஆண்டுதோறும் தாக்குதல்கள் தொடர்ந்தபோதும், அப்போதிருந்த அரசுகள் இதற்கு தீர்வு காணவில்லை. ஆனால் நமது படைவீரர்களின் தியாகம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பால், இந்த பகுதியில் நக்சல் அச்சுறுத்தல் முடிவுக்கு வந்து, ஒரு புதிய வளர்ச்சி அலை தொடங்கியிருக்கிறது.
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உங்களுடைய தியாகம், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சேவைக்கு 140 கோடி நாட்டு மக்கள் சார்பாக நன்றி தெரிவிக்கவே நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன். ஒரு நாட்டின் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு வலுவாக இருந்தால் வெளிநாட்டு எதிரிகளால் அந்நாட்டை வீழ்த்த முடியாது. அதுவே உள் நாட்டு பாதுகாப்பு பலவீனமடைந்தால் வெளிநாட்டு எதிரிகள் தலைதூக்க தொடங்குவார்கள்” என்று கூறினார்.
Have a great Diwali! https://t.co/YbFVq7tHmx— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2026
இறுதியாக, நக்சலிசம் மட்டுமல்லாமல் வறுமை போரிலும் இந்தியா வெற்றி பெற்றிருப்பதாக தெரிவித்த மோடி, கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 50 கோடி மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டிருப்பதாக உலக வங்கியின் அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி பேசினார். வறுமையை ஒழித்தல், போதைப்பொருள் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குதல், வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்துதல் போன்ற இலக்குகளையும் நாம் நிச்சயம் அடைவோம் என்றும், அந்த நம்பிக்கை தனக்கு இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.