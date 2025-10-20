ETV Bharat / bharat

ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் போர்க்கப்பலில் தீபாவளியை கொண்டாடிய பிரதமர் மோடி!

விக்ராந்த் போர்க்கப்பலில் நேற்று இரவு தங்கியிருந்தது என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத நினைவுகளாகும். அதை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

பிரதமர் மோடி
பிரதமர் மோடி (PTI)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

October 20, 2025

பனாஜி: ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் போர்க்கப்பலில் கடற்படை வீரர்களுடன் இணைந்து தீபாவளியை கொண்டாடுவது எனது பாக்கியம் என பிரதமர் மோடி நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

நரேந்திர மோடி கடந்த 2014-ல் பிரதமராக பொறுப்பேற்றதிலிருந்து தீபாவளி பண்டிகையை ராணுவத்தினருடன் கொண்டாடுவதை வழக்கமாக வைத்து வருகிறார். இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை இன்று (அக்.20) நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், பிரதமர் மோடி கோவா கடற்படையில் கடற்படை வீரர்களுடன் இணைந்து தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்.

தொடர்ந்து வீரர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அவர், “இந்தியாவின் துணிச்சல் மிக்க வீரர்களுடன் தீபாவளியை கொண்டாடுவதை எனது பாக்கியமாக கருதுகிறேன். பாகிஸ்தானுக்கு தூக்கமில்லா இரவுகளை கொடுத்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் (INS Vikrant) போர்க்கப்பலில் நேற்று இரவு தங்கியிருந்ததுதான், என் வாழ்வின் மறக்க முடியாத நினைவாகும். அதனை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது.

ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் வெறும் போர்க்கப்பல் மட்டுமல்ல, 21-ம் நூற்றாண்டிற்கான இந்தியாவின் கடின உழைப்பு, திறமை, தாக்கம் மற்றும் அர்ப்பணிப்புக்கான சான்றாகும். ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் இந்திய ஆயுதப்படைகளின் திறனை பிரதிபலிக்கிறது. அதேபோல, போர்க்களத்தில் உள்ள வீரர்களின் செயல்பாட்டை வார்த்தையால் விவரிக்க முடியாது” என பாதுகாப்புப் படையினரின் வீரம் மற்றும் செயல்பாட்டை பாராட்டினார்.

மேலும் பேசிய அவர், “ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையின் போது, முப்படைகளின் அசாதாரண ஒருங்கிணைப்பு பாகிஸ்தானை சரணடைய வைத்தது. தீவிரவாத வன்முறையிலிருந்து விடுதலையாகும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை. விடுதலையின் வாசலில் உள்ள நமது கதவுகளை சுதந்திரம் தட்டுகிறது.

ஏனென்றால், 125 மாவட்டங்கள் மாவோயிஸ்ட் பயங்கரவாதத்தின் பிடியில் சிக்கித் தவித்தது. தற்போது அது 11 மாவட்டங்களாக குறைந்துள்ளது. என்னதான் 90% வெற்றி கிடைத்தாலும், பயங்கரவாதத்தை முற்றிலும் ஒழிப்பதில் நாம் விரைவில் வெற்றி பெறுவோம்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: களைகட்டும் தீபாவளி கொண்டாட்டம்! பொதுமக்களுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்து!

இதுகுறித்து மோடி அவரது ‘X’ தள பக்கத்தில், "மக்கள் அனைவரும் தங்களது குடும்பத்தினருடன் தீபாவளியை கொண்டாட விரும்புவார்கள். அதையேதான் நானும் செய்கிறேன். அதனால்தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நமது நாட்டை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் இந்திய ராணுவம் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினரை சந்தித்தேன். துணிச்சல் வீரர்களுடன் நானும் அங்கமாக தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டியதில் மகிழ்ச்சி’ எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, 2014-ல் லடாக்கில் உள்ள சியாச்சின் பனிப்பிரதேசத்தில் பாதுகாப்புப் படையினருடன் இணைந்து தீபாவளியை கொண்டாடினார். தொடர்ந்து, 2015-ல் 1965ஆம் ஆண்டில் நடந்த இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரில் நமது வீரர்களின் தீயாகத்தை போற்றும் வகையில், பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அமிர்தசரஸில் உள்ள டோக்ராய் போர் நினைவு சின்னத்தில் நடந்த தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றார். 2023-ல் இமாச்சலப்பிரதேச மாநில எல்லையில், பாதுகாப்புப்படை வீரர்களுடனும், 2024-ல் குஜராத்தின் கட்ச் மாவட்டத்தின் எல்லையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த வீரர்களுடனும் பிரதமர் மோடி தீபாவளியை கொண்டாடினார்.

INS VIKRANT
MODI ABOUT MAOIST VIOLENCE
பிரதமர் மோடி
ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி
PM MODI DIWALI CELEBRATION

