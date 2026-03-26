எரிபொருள் நிலவரம்: மாநில முதல்வர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை ஆலோசனை
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் காரணமாக, சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்குவங்கம், கேரளம் ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள், பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடக்கும் கூட்டத்தில் பங்கேற்கமாட்டார்கள்.
Published : March 26, 2026 at 4:47 PM IST
புதுடெல்லி: மேற்காசியாவில் நிலவும் போர் சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நாளை (மார்ச் 27) மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார்.
ஈரான் போர் காரணமாக, வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள எண்ணெய் வயல்களில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி மற்றும் எல்என்ஜி எரிவாயு உற்பத்தி பாதிப்பு போன்றவற்றால் உலகளவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
மேற்காசியாவில் நிலவும் போர் சூழல் இந்தியாவிற்கு பெரும் சவாலாக உருமாறியுள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக கப்பல் வணிகப்போக்குவரத்துக்கு இந்தியா உள்ளிட்ட நட்பு நாடுகளுக்கு தற்போது ஈரான் அரசு முழு அனுமதியை அளித்துள்ளது. இதனால் உலகளவில் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் ஹார்முஸ் வழியாக கச்சா எண்ணெய், எல்என்ஜி கப்பல்களைக் கொண்டு வரும் பணியை மத்திய அரசு முடுக்கிவிட்டுள்ளது.
Election-going states are not part of this meeting due to the model code of conduct. There will be a separate meeting for Chief Secretaries of the election-going states, which will be held through the Cabinet Secretariat. https://t.co/tskprjzZhk— ANI (@ANI) March 26, 2026
இதனிடையே, இந்தியாவில் ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. சில பகுதிகளில் பெட்ரோல் நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. நாட்டில் 5,000- க்கும் மேற்பட்ட பெட்ரோல் நிலையங்களைக் கொண்டுள்ள 'நயாரா' நிறுவனம், பெட்ரோல், டீசல் விலையை இன்று அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது.
ஆங்காங்கே உணவகங்கள் மூடப்பட்டிருப்பதால் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், காலி எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர்களுடன் கேஸ் ஏஜென்சி அலுவலகங்கள் முன்பு பொதுமக்கள் காத்திருக்கும் நிலையும் நிலவுகிறது.
இந்த சூழலில், மேற்காசியாவில் நிலவும் போர் சூழல் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நாளை (மார்ச் 27) மாலை அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் காணொளி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார். தேர்தல் நடத்தை விதிகள் காரணமாக, சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம், கேரளம் ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள், பிரதமர் கூட்டத்தில் பங்கேற்கமாட்டார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும், அந்த ஐந்து மாநிலங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுடன் மத்திய அமைச்சரவைச் செயலகம் தனி கூட்டத்தை நடத்தி ஆலோசிக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதமர் தலைமையிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மாநிலங்களில் எரிபொருள் கையிருப்பு மற்றும் விநியோகம் குறித்து ஆலோசிக்கப்படவுள்ளதாகவும், மாநில அரசுகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.