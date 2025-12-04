ரஷ்ய அதிபர் இந்தியா வருகை - நேரில் சென்று கட்டியணைத்து வரவேற்ற பிரதமர் மோடி!
Published : December 4, 2025 at 8:59 PM IST
புதுடெல்லி: இரண்டு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள ரஷ்யா அதிபர் விளாடிமிர் புடினை சந்திக்க நேரில் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவரை கட்டியணைத்து வரவேற்றார்.
வர்த்தகம், தொழில் என பன்னெடுங்காலமாக வலுவான கடல் தாண்டிய நட்பை இந்தியாவும், ரஷ்யாவும் பேணி வருகிறது. ரஷ்யாவிடம் இருந்து ராணுவ உபகரணங்கள், கச்சா எண்ணெய் போன்றவற்றை இந்தியா அதிகபடியாக இறக்குமதி செய்து வருவதே, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்பின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், டெல்லியில் டிசம்பர் 4, 5 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் 23-ஆவது இந்திய-ரஷ்ய உச்சி மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக, அந்நாட்டு அதிபர் புடின் இந்தியா வருவார் என கூறப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, டெல்லியின் பாலம் விமானநிலைத்திற்கு இன்று மாலை அவர் வந்தடைந்தார்.
புடினின் இந்திய பயணம்
அப்போது, அவரை நேரில் சென்று வரவேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, புடினை கட்டியணைத்து அன்பை பரிமாறிக் கொண்டார். இதனையடுத்து, புடின் பிரதமர் மோடியின் இரவு நேர விருந்து உபசரணையில் கலந்துகொள்கிறார். அதனைத் தொடர்ந்து தலைவர்கள் இருவரும், ஹைதராபாத் இல்லத்தில் வைத்து, இருநாட்டு உறவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்துகின்றனர்.
டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி, ரஷ்ய அதிபர் புடினுக்கு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து அவர் ராஜ்காட்டில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்திற்கு சென்று அங்கு அஞ்சலி செலுத்தி பின், பிரதமர் மோடியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் என்று அரசுத் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து, இருநாட்டுத் தலைவர்களும் இணைந்து ஊடகங்களுக்கு செய்தி அறிக்கையை வெளியிடுவார்கள் என்றும், இதன் பின்னர், அவர்கள் இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு ஏற்பாடு செய்திருக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அதிபர் புடின் ரஷ்யா புறப்படும் முன், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவருக்கு அரசு விருந்து அளிக்க உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்திய உடனான ஒப்பந்தம்
புடினின் இந்திய வருகைக்கு முன்னர், இந்தியா-ரஷ்யா இடையிலான ‘ரெலோஸ்’ எனப்படும் ஒரு முக்கிய ராணுவ ஒப்பந்தத்திற்கு அந்நாட்டின் நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் வாயிலாக இருநாடுகள் இடையிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், ஒத்திகைகள், வர்த்தகங்கள் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை விரும்பாத அமெரிக்க அரசாங்கம், இந்தியா மீது கடுமையான வரியை விதித்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. இந்நிலையில், இந்தியா-ரஷ்யா உடனான புதிய ராணுவ ஒப்பந்தம், அரசியல் பார்வையாளர்கள் மத்தியில் அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது.
பிப்ரவரி 2022-இல், ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் வெடித்த பிறகு அந்நாட்டு அதிபர் புடினின் முதல் இந்திய வருகை இதுவாகும். கடைசியாக டிசம்பர் 6, 2021 அன்று, 21-ஆவது இந்தியா-ரஷ்யா உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள இங்கு வந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.