ETV Bharat / bharat

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனின் வாழ்க்கை இந்திய ஜனநாயகத்தின் வலிமையை உணர்த்துகிறது - பிரதமர் மோடி புகழாரம்

அவைத் தலைவரின் வாழ்க்கை பயணம் இந்திய ஜனநாயகத்தின் வலிமையை உணர்த்துகிறது என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டு பேசியுள்ளார்.

மாநிலங்களவை தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை வரவேற்று பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.
மாநிலங்களவை தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை வரவேற்று பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார். (SANSAD TV)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 12:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: மாநிலங்களவை தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனின் வாழ்க்கைப் பயணம் நம்மை சிறந்த இடத்திற்கு முன்னேறி செல்ல வழிகாட்டும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கி உள்ளது. வரும் 19-ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இக்கூட்டத்தொடரில் 10 முக்கிய மசோதாக்களை அறிமுகம் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், நாட்டின் 15-வது குடியரசு துணைத் தலைவராகவும், மாநிலங்களவைத் தலைவராகவும் செப்டம்பர் 12 அன்று பதவியேற்ற சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் மாநிலங்களவை இன்று கூடியது.

முதலில் அவரை வரவேற்று வாழ்த்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "சாமானிய விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து குடியரசு துணைத் தலைவராக உயர்ந்திருக்கும் அவைத் தலைவரின் (சிபி ராதாகிருஷ்ணன்) வாழ்க்கை நமக்கு இந்திய ஜனநாயகத்தின் வலிமையை உணர்த்துகிறது. தனது வாழ்நாள் முழுவதையும் சமூக சேவைக்காக அர்ப்பணித்தவர். அவர் நம் அனைவருக்கும் எடுத்துக்காட்டாகவும் வழிகாட்டியாகவும் திகழ்கிறார்" என்று புகழாரம் சூட்டினார்.

மேலும், “அரசியல் என்பது உங்கள் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக மட்டுமே இருந்துள்ளது. ஆனால், சமூக நலன் சார்ந்த சேவைகளில் நீங்கள் இளமைப் பருவம் முதல் இப்போது வரை ஈடுபட்டு வருகிறீர்கள். மிகவும் எளிமையான தொடக்கத்திலிருந்து இந்த உயர் பதவிக்கு நீங்கள் வந்திருப்பது உண்மையிலேயே நமது ஜனநாயகத்தின் வலிமையைக் காட்டுகிறது” என்று பிரதமர் மோடி தனது உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

முன்னதாக, இன்று குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்க வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியபோது, "குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் மக்களுக்கான திட்டங்கள் மற்றும் நாட்டின் முன்னேற்றம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்றும், எதிர்க்கட்சிகள் அவைக்கு எந்த இடையூறும் விளைவிக்காமல் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும்" எனவும் கேட்டுக்கொண்டார்.

TAGGED:

CP RADHAIKRISHNAN
மாநிலங்களவை கூட்டம்
RAJYA SABHA PM MODI SPEECH
சி பி ராதாகிருஷ்ணன்
MODI WELCOMES CP RADHAIKRISHNAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.