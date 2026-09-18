பிரதமர் மோடி, ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிபர் அல் நஹ்யான் தொலைபேசியில் 'திடீர்' ஆலோசனை
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் இணைந்து செயல்படவும், பரஸ்பர முதலீடுகளை அதிகரிக்கவும் இரு தலைவர்களும் ஒப்புக் கொண்டனர்.
By PTI
Published : September 18, 2026 at 7:29 PM IST
புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபர் ஷேக் முகமது பின் சையத் அல் நஹ்யான் ஆகியோர் தொலைபேசி வாயிலாக இன்று திடீரென ஆலோசனை நடத்தினர். மேற்கு ஆசியாவின் தற்போதைய பதற்றமான சூழல் மற்றும் இரு நாடுகளுக்கும் உறவுகள் குறித்து விரிவாக அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
மத்திய கிழக்கு பகுதியில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதில் இந்தியாவின் பங்கு மற்றும் இரு தரப்பு உறவுகளின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகளில் இந்த பேச்சுவார்த்தை மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது மேற்கு ஆசியாவில் நிலவி வரும் பதற்றமான சூழல், அமைதிக்கான அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் மோதல்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் தங்களது ஆழ்ந்த கவலைகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
மேற்கு ஆசியாவில் அமைதி, பாதுகாப்பை விரைவாக மீட்டெடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை பிரதமர் மோடி மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜதந்திரரீதியிலான தீர்வுகள் மூலமே இந்த பிரச்சினைகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண முடியும் என்றும், இதற்காக அந்த பகுதியில் உள்ள அனைத்து நாடுகளுடனும் இணைந்து பணியாற்ற இந்தியா தயாராக உள்ளது என்றும் பிரதமர் உறுதியளித்தார்.
பாதுகாப்பு விவகாரங்களை தாண்டி, இந்தியா - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையேயான வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் இரு தரப்பு உறவுகளை பலப்படுத்துவது குறித்தும் இரு தலைவர்களும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கையெழுத்தாகியுள்ள விரிவான பொருளாதாரக் கூட்டாண்மை ஒப்பந்தம் மற்றும் உள்ளூர் கரன்சி வர்த்தக முறை ஆகியவற்றின் தற்போதைய முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் அவர்கள் ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் இணைந்து செயல்படவும், பரஸ்பர முதலீடுகளை அதிகரிக்கவும் இரு தலைவர்களும் ஒப்புக் கொண்டனர்.
தொலைபேசி உரையாடலின் நிறைவாக, இரு தலைவர்களும் தங்களுக்குள் தனிப்பட்ட வாழ்த்துகளையும், இரு நாட்டு மக்களின் நல்வாழ்வுக்கான விருப்பங்களையும் பரிமாறிக் கொண்டனர்.