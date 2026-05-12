6 நாட்கள் பயணமாக 5 நாடுகளுக்கு செல்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி

வரும் 15 ஆம் தேதி முதல் 22 ஆம் தேதி வரை பயணம் மேற்கொள்ளும் பிரதமர், யு.ஏ.இ மற்றும் நெதர்லாந்து, ஸ்வீடன், நார்வே, இத்தாலி ஆகிய நாட்டு தலைவர்கள சந்திக்கவுள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 12, 2026 at 11:43 AM IST

புதுடெல்லி: வெளிநாட்டு பயணங்களை குறைக்க வேண்டுமென பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஐக்கிய அரசு அமீரகம் மற்றும் 4 ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு 6 நாட்கள் பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் போர் காரணமாக உலக நாடுகளிடையே பதற்றம் நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்து வருவதால் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு தலை தூக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது. இந்நிலையில் யு.ஏ.இ மற்றும் நெதர்லாந்து, ஸ்வீடன், நார்வே, இத்தாலி ஆகிய ஐரோப்பிய நாடுகளுடனான உறவை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் பிரதமர் மோடி அரசு முறை பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

அதன்படி, மே 15ஆம் தேதி முதல் மே 22ஆம் தேதி வரை பயணிக்கவுள்ள பிரதமர், முதலில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு செல்லவுள்ளார். அங்கு அதிபர் ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யானை சந்திக்கவுள்ள மோடி, இருநாட்டு உறவு மற்றும் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவது குறித்தும், மேற்கு ஆசிய நாடுகளுக்கிடையேயான மோதல் குறித்தும், எரிபொருள் விவகாரங்கள் குறித்தும் கலந்துரையாடவுள்ளதாக மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது.

மேலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 45 லட்சத்திற்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் வசித்து வரும் நிலையில், அவர்களுடைய நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறது.

அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்து நெதர்லாந்து செல்லவுள்ளார் மோடி. 2 நாட்கள் அங்கு தங்க திட்டமிட்டுள்ள அவர், அந்நாட்டு மன்னர் வில்லெம் அலெக்சாண்டர் மற்றும் ராணி மாக்சிமாவை சந்திக்க உள்ளார். மேலும் அந்நாட்டு பிரதமர் ராப் ஜெட்டனிடம் பாதுகாப்பு, பசுமை ஹைட்ரஜன் மற்றும் நீர் தொடர்பான வர்த்தகம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறார்.

2017 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு, 9 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது நெதர்லாந்துக்கு பிரதமர் மோடி செல்லவிருக்கிறார். இந்தியாவின் 7வது பெரிய முதலீட்டு நாடாக ஐக்கிய அரபு அமீரகமும், 4-வது பெரிய முதலீட்டு நாடாக நெதர்லாந்தும் திகழ்கின்றன.

அங்கிருந்து ஸ்வீடன் நாட்டுக்கு செல்லும் அவர், அந்நாட்டு பிரதமர் உல்ஃப் கிரிஸ்டர்சனை 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் சந்தித்து இரு தரப்பு வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவது குறித்தும் செயற்கை நுண்ணறிவு, தொழில்நுட்பம், விண்வெளி, பாதுகாப்பு போன்றவை குறித்தும் விவாதிக்கவுள்ளார்.

நான்காவதாக, இந்தியா - நார்டிக் உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளவும், தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும், 18, 19 ஆகிய தேதிகளில் நார்வே நாட்டுக்கு மோடி செல்கிறார். கடந்த 43 ஆண்டுகளில் ஒரு இந்திய பிரதமர் நார்வே நாட்டுக்கு செல்வது இதுவே முதல்முறை. பல்வேறு உலக நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மோடியின் முதல் நார்வே பயணமும் இதுதான்.

மே 19 ஆம் தேதி ஓஸ்லோவில் நடைபெறும் உச்சி மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளும் மோடி, நார்வே பிரதமருடன் இணைந்து இரு நாடுகளின் உறவு முன்னேற்றம், வர்த்தகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி குறித்து உரையாற்றவுள்ளார். இம்மாநாட்டில் இந்தியா, நார்வே, டென்மார்க், பின்லாந்து, ஐஸ்லாந்து மற்றும் ஸ்வீடன் நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.

நிறைவாக, 19, 20 ஆகிய தேதிகளில் ஜார்ஜியா மெலோனியின் அழைப்பின் பேரில் இத்தாலிக்கு செல்லும் மோடி, இரு தரப்பு வர்த்தகம், முதலீடு பாதுகாப்பு, எரிசக்தி, தொழில்நுட்பம் போன்றவை குறித்து விவாதிக்கவுள்ளார்.

