இஸ்ரேல் உடனான நட்பை இந்தியா மதிக்கிறது: பிரதமர் நரேந்திர மோடி நெகிழ்ச்சி
இரண்டு நாட்கள் அரசு முறைப் பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிப்ரவரி 25 அன்று இஸ்ரேல் செல்கிறார்.
Published : February 23, 2026 at 1:26 PM IST
புதுடெல்லி: இரு நாட்டு கூட்டு முயற்சிகளின் பலனாக இஸ்ரேல் மீதான உறவு மேலும் வலுவடையும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
பிப்ரவரி 25 அன்று இரண்டு நாட்கள் அரசு முறைப் பயணமாக பிரதமர் மோடி இஸ்ரேல் புறப்பட்டு செல்கிறார். இந்நிலையில், இந்திய பிரதமரின் வருகையையொட்டி, பிரதமர் மோடியை ‘அன்பான நண்பர்’ என்று வர்ணித்து, இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிவு
இதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக, தனது பயணத்தில் ‘இருநாட்டு உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்கான விவாதங்கள் இடம்பெறும்’ என்று மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக பதிவிட்டிருந்த மோடி, “நன்றி. என் நண்பர் பிரதமர் நெதன்யாகு இருநாடுகளின் உறவுகள் மற்றும் பன்முகத்தன்மை குறித்து சரியாக கூறியுள்ளார். இஸ்ரேல் உடனான உறவையும், நீடித்த நட்பையும் இந்தியா மதிக்கிறது. எதிர் வரும் சந்திப்பில் இரு தரப்பு உறவுகள், தொழில்நுட்ப புதுமைகள், பிணைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகள் ஆகியவை குறித்து விவாதிக்க காத்திருக்கிறேன்” என்று தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும், வளர்ந்து வரும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் இரு நாடுகளும் இணைந்து பணியாற்ற திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இது தொடர்பாக இரு நாட்டு தலைவர்கள் விவாதிக்க இருப்பதாகவும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரவைத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையே மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள தீவிரவாத சக்திகளை எதிர்கொள்ள ஒரு புதிய கூட்டணியை நெதன்யாகு முன்மொழிந்துள்ளார். இந்த கூட்டணியில் இந்தியா, அரபு நாடுகள், ஆப்பிரிக்க, கிரீஸ், சைப்ரஸ் மற்றும் பிற ஆசிய நாடுகளை இணைக்கும் வண்ணம் நெதன்யாகு திட்டம் வகுத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தியா-இஸ்ரேல் உறவு
இஸ்ரேல் உடனான இந்தியா கூட்டு, பல பில்லியன் டாலர்களை கொண்ட வர்த்தகத்தை உள்ளடக்கியதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, சுமார் 8.6 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான ராணுவ உபகரணங்களை இந்தியா வாங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தரவுகள் விவரிக்கின்றன. இதில், வெடிகுண்டுகள், ட்ரோன்கள், ஏவுகணைகள் போன்ற ராணுவ பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் அடங்கும்.
இரு நாடுகளும் ஒரு தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை (Free Trade Agreement) நோக்கிய பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. தற்போது இவர்களுக்கிடையிலான இரு தரப்பு வர்த்தகம் கணிசமாக உயர்ந்து, ஆண்டுக்கு சுமார் 10 பில்லியன் டாலரை எட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.