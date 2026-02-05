ETV Bharat / bharat

இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தால் ஒட்டுமொத்த உலகிற்கே புது நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது - மாநிலங்களவையில் மோடி பெருமிதம்

தேசத்தின் வளர்ச்சி குறித்து காங்கிரஸுக்கு தொலைநோக்கு திட்டமோ, தொலைநோக்கு பார்வையோ இருந்ததில்லை என்று பிரதமர் மோடி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

பிரதமர் மோடி -கோப்புப்படம்
பிரதமர் மோடி -கோப்புப்படம் (PTI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 5, 2026 at 6:52 PM IST

புதுடெல்லி: அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இந்தியா வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொண்டுள்ளதையடுத்து பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை குறித்து ஒட்டுமொத்த உலகிற்கே புது நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது என்று பிரதமர் மோடி பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு ஜனவரி 28-ம் தேதி உரையாற்றினார். அவரது உரையுடன் நடப்பு நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கூட்டத்தொடரின் முக்கிய அம்சமாக, குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது மாநிலங்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை 5:30 மணியளவில் உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர், "இந்தியாவின் ஒளிமயமான எதிர்காலம் குறித்து நாடாளுமன்ற இவை அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரை ஆற்றியபோது குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு நம்பிக்கை தெரிவித்திருந்தார். அவரது நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப குறைந்த பணவீக்கம், வேகமான வளர்ச்சியுடன் உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடு என்ற இலக்கை நோக்கி நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

உலகளாவிய வர்த்தம் குறித்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் அங்கம் வகிக்கும் 27 நாடுகளுடனும். அமெரிக்காவுடனும் இந்தியா ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது. அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இந்தியா மேற்கொண்டுள்ள வர்த்தக ஒப்பந்தங்களின் பயனாக, பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை குறித்து ஒட்டுமொத்த உலகிற்கே நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது" என்று மோடி பேசினார்.

அத்துடன், "இதுபோன்ற ஒப்பந்தங்களை கடந்த காலங்களில் இந்தியாவுடன் ஏன் எந்தவொரு நாடும் மேற்கொள்ள முன்வரவில்லை என்பது குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் ஒருநாள் பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்று மோடி ஆவேசமாக பேசினார். அத்துடன், காங்கிரஸுக்கு எந்தவொரு தொலைநோக்கு திட்டமும், தேசத்தின் வளர்ச்சி குறித்த தொலைநோக்கு பார்வையும் இல்லாமல் போனதால், அவர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் நிகழ்ந்த தவறுகளை சரி செய்யவே நாங்கள் நீண்ட காலம் செலவிட வேண்டியுள்ளது" என்றும் பிரதமர் மோடி குற்றம்சாட்டினார்.

