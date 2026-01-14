‘ஒரே பாரதம் சிறந்த பாரதம்‘ என்ற உணர்வை பொங்கல் பண்டிகை வலுப்படுத்துகிறது - பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
Published : January 14, 2026 at 1:19 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் வீட்டில் நடைபெற்ற பொங்கல் பண்டிகை விழாவில் பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ‘பொங்கல் பண்டிகை ஒரே பாரதம், சிறந்த பாரதம்‘ என்ற உணர்வை வலுப்படுத்துவதாக கூறினார்.
உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பண்டிகைகளில் ஒன்று பொங்கல். இயற்கை, சூரியன், வளர்ப்பு பிராணிகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
தமிழர்களின் விழாவான தைப் பொங்கல் போகியுடன் இன்று கோலாகலமாக தொடங்கியிருக்கிறது. இன்று அதிகாலையிலேயே தேவையற்றதை தீயிட்டு கொளுத்தி, போகி பண்டிகையை மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடினர். பல்வேறு இடங்களில் பொங்கல் விழாவானது களைகட்டியுள்ளது.
அதே போல் டெல்லியில் உள்ள மத்திய இணையமைச்சர் எல். முருகனின் இல்லத்தில் பொங்கல் கொண்ட்டாட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். அப்போது நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசுகையில், “பொங்கல் பண்டிகையானது தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமானது அல்ல. ஒட்டு மொத்த இந்தியாவிற்குமான பொதுவான பாரம்பரிய பண்டிகை. ஒரே பாரதம், சிறந்த பாரதம் குறித்து பேசும் போது, பொங்கல் போன்ற பண்டிகைகள் தான் அந்த உணர்வை மேலும் வலுப்படுத்துகின்றன” என்றார்.
Pongal celebrates the vibrant Tamil culture and our bond with nature. May the festival bring prosperity and happiness to everyone’s life. Addressing a programme in Delhi.— Narendra Modi (@narendramodi) January 14, 2026
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பொங்கல் பண்டிகை தற்போது உலகளாவிய பண்டிகையாக மாறியிருக்கிறது. அதன் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதை பெருமையாக உணர்கிறேன். இந்த பண்டிகை, விவசாயிகளின் கடின உழைப்பை பிரதிபலிக்கிறது. இயற்கை, பூமி மற்றும் வளர்ப்புப் பிராணிகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ் சமூகத்தினரும் தமிழ் கலாச்சாரத்தை போற்றுபவர்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடுகின்றனர். நானும் அவர்களில் ஒருவன். பொங்கல் பண்டிகை நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் லோஹ்ரி, மகா சங்கராந்தி, மகா பிஹு உள்ளிட்ட பெயர்களில் கொண்டாடப்படுவது மிகுந்த உற்சாகம் அளிக்கிறது.
கடந்த ஆண்டு, தமிழ் கலாச்சாரம் தொடர்பான பல நிகழ்ச்சிகளில் நான் கலந்து கொண்டேன். அது மிகுந்த இனிய அனுபவமாக இருந்தது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோயிலில் வழிபாடு செய்தேன். பாம்பன் பாலத்தை திறந்து வைக்க ராமேஸ்வரம் சென்ற போது தமிழ் வரலாற்றின் பெருமையை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்தேன். நாட்டின் பாரம்பரியத்தில் தமிழ் கலாச்சாரம் பரவியுள்ளது.
தமிழ் கலாச்சாரத்தில் வாழ்க்கையின் அடித்தளமாக விவசாயி போற்றப்படுகிறார். நாட்டை கட்டமைப்பதில் விவசாயிகளின் பங்கு மகத்தானது. விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறது. அண்மையில் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற இயற்கை வேளாண் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டேன். அங்கு தமிழக இளைஞர்களின் செயல்களை பார்த்து பிரமித்துப் போனேன். அவர்கள் அதிக வருமானம் தரும் வேலைகளை விட்டுவிட்டு, விவசாயம் செய்து வருகிறார்கள்.
இந்தியா மட்டுமின்றி உலகமெங்கும் வாழ்கிற தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என வாழ்த்தினார்.
நிறைவாக, அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள் என தமிழில் வாழ்த்தினார்.
பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில் பராசக்தி படக்குழு
மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் இல்லத்தில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழா கொண்டாட்டத்தில், 'பராசக்தி' திரைப்பட குழுவினர் கலந்து கொண்டனர். அந்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் சிவகார்த்திகேயன் தனது மனைவியுடன் கலந்து கொண்டார். மேலும், நடிகர் ரவி மோகன், பாடகி கெனிஷாவுடன் வந்திருந்தார். மேலும், இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர்.