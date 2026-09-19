ETV Bharat / bharat

பருவநிலை மாற்றத்திற்கான பழியை சுமக்கும் வளரும் நாடுகள்- பிரதமர் மோடி ஆதங்கம்

கடந்த 12 ஆண்டுகளில் சுற்றுச்சூழல் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு துறையிலும் இந்தியா அபரிமிதமான வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது என்று பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் மோடி
மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் மோடி (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 10:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: "வளர்ந்த நாடுகள் இந்தியாவை விட ஆறு மடங்கிற்கும் அதிகமான கார்பனை வெளியேற்றுகின்றன; இருப்பினும் பருவநிலை மாற்றத்திற்கு காரணம் வளரும் நாடுகள் என அநியாயமாகப் பழி சுமத்தப்படுகிறது" என்று பிரதமர் மோடி ஆதங்கம் தெரிவித்தார்.

டெல்லியில், தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் சார்பில் 'சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம்' தொடர்பான சர்வதேச மாநாடு இன்று நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்து பேசினார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "பெரும்பாலும், கார்பன் வெளியேற்றத்துக்கு வளரும் நாடுகள்தான் காரணம் என்று தவறான கருத்து முன்வைக்கப்படுகிறது. தற்போதுகூட இந்தியாவின் தனிநபர் கார்பன் வெளியேற்றம், உலகளாவிய சராசரியில் பாதியை விடக் குறைவு என்பதே உண்மை.

பாரிஸில் நடைபெற்ற பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான உச்சி மாநாட்டில் சில வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டன. அந்த வாக்குறுதிகளை காலக்கெடுவுக்கு முன்பே நிறைவேற்றிக் காட்டிய ஜி-20 குழுவை சேர்ந்த ஒரே நாடு, இந்தியா மட்டுமே.

20 கோடி டன் கார்பன் வெளியேற்றம் தடுப்பு

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை தடுக்கும் பல்வேறு முயற்சிகளின் காரணமாக, இந்தியா சுமார் 20 கோடி டன் கார்பன் வெளியேற்றத்தை வெற்றிகரமாக தடுத்துள்ளது. நாடு அணுமின் உற்பத்தியில் இந்தியா அதிவேகமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 12 ஆண்டுகளில், நீர்மின் உற்பத்தி கணிசமாக அதிகரித்துள்ள நிலையில், இந்தியா, அணுமின் உற்பத்தியில் வேகமாக செயல்பட்டு வருகிறது.

அணுமின் உற்பத்தியில் தனியார் நிறுவனங்களையும் கொண்டுவர வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த முயற்சிகளால், நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலிய எரிபொருட்களை பயன்படுத்தாமல் தயாரிக்கப்படும் மின்சாரத்தின் அளவு நான்கு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

அணுமின் உற்பத்தி திட்டங்களை நான் முன்னெடுத்துச் செல்லும் வேளைகளில், சுற்றுச்சூழலர் ஆர்வலர்கள் என்ற பெயரில் சிலர் நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டை போடுகிறார்கள்.

இதையும் படிங்க.. பாதுகாப்பு பயிற்சி களமாக மாறிய ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி - என்.எஸ்.ஜி மற்றும் ஆக்டோபஸ் படைகள் ஒத்திகை

12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்தியாவின் சூரியமின் உற்பத்தி 2 ஜிகாவாட்டாக மட்டுமே இருந்த நிலையில், அது தற்போது 160 ஜிகாவாட்டைத் தாண்டியுள்ளது. 'பிரதமரின் சூர்யமின் உற்பத்தி திட்டம்' மூலம் வீடுகளை சூரிய மின்னுற்பத்தி மையங்களாக மாற்றும் திட்டத்தை அரசு தொடங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தற்போது 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வீட்டின் கூரைகளில் சூரிய மின்சக்தி தகடுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

மேலும், சூரிய மின்சக்தி தகடுகளைக் கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் எனது தலைமையிலான அரசு சுமார் 80,000 ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கி உள்ளது. கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் காற்றாலை மின் உற்பத்தித் திறன் 3 மடங்கு வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது. நாட்டின் நீர்மின்னுற்பத்தியும் வலுவான வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது. நிலக்கரியைத் தூய்மையான முறையில் பயன்படுத்த புதிய தொழில்நுட்பங்களை இந்தியா ஊக்குவித்து வருகிறது.

பசுமை ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை

தூய்மையான போக்குவரத்தை மனதில் கொண்டு பசுமை ஹைட்ரஜன் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதில் இந்தியா கவனம் செலுத்தி வருகிறது. அண்மையில், இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் தூய்மையான போக்குவரத்தின் புதிய சகாப்தம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் சுமார் 1.5 கோடி நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டு, மழைநீர் சேமிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மின்சார வாகனம் விற்பனை அதிகரிப்பு

இந்தியாவில் 2014-க்கு முன்பு 3,000 மின்சார வாகனங்கள் மட்டுமே விற்பனையாகி வந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு மட்டும் 25 லட்சம் மின்சார வாகனங்கள் விற்பனையாகி உள்ளன. இது நம்ப முடியாத வளர்ச்சி மட்டுமன்றி, நம் சுற்றுச்சூழலுக்கும் உதவுகிறது. ஃபாஸ்டேக் மூலம், சுங்கச் சாவடிகளில் காத்திருப்பு நேரமும் எரிபொருள் வீணாவதும் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது.

2014க்கு முன்பு, நாட்டில் 5 நகரங்களில் மட்டுமே 250 கி.மீ.க்கும் குறைவான தூரத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் நெட்வொர்க் இருந்தது. ஆனால், தற்போது 20 நகரங்களில் 1,000 கி.மீ-க்கும் அதிகமான தொலைவுக்கு மெட்ரோ நெட்வொர்க் உள்ளது. மேலும், ரயில்வே துறையின் 100 சதவீத மின்மயமாக்கல் கோடிக் கணக்கான லிட்டர் டீசலைச் சேமிக்க உதவியுள்ளது.

நீர் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்தும் அளித்து வரும் எனது தலைமையிலான அரசு, இதுவரை இல்லாத அளவில் 70,000-க்கும் மேற்பட்ட குளங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 12.5 லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் இயற்கை விவசாயக் குழுமங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு, பருவநிலை மாற்றத்தைத் தாங்கி வளரக்கூடிய சுமார் 3,000 பயிர் வகைகள் பயிர் செய்யப்படுகின்றன. காடுகள் வளர்ப்பை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் நமது கார்பன் வெளியேற்றத்தின் அளவைக் குறைத்து வருகிறோம். கடந்த 12 ஆண்டுகளில், அடர்ந்த காடுகளின் பரப்பளவு 22 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க.. பிரதமர் மோடி, ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிபர் அல் நஹ்யான் தொலைபேசியில் 'திடீர்' ஆலோசனை

பிளாஸ்டிக் கவுழிகள், சுற்றுச்சூழலுக்குப் பெரும் சவாலாக விளங்குகின்றன. ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்கிற்கு ஏற்கெனவே இந்தியா தடை விதித்துள்ளது. மேலும், இப்போது கழிவுகளைக் குறைத்தல், மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி என்ற மந்திரத்துடன் சுழற்சிப் பொருளாதாரத்தை இந்தியா ஊக்குவித்து வருகிறது.

இந்தியாவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான டன் கழிவுகள் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்றன. கோவர்தன் திட்டத்தின் மூலம், கிராமங்களில் உள்ள மாட்டுச் சாணம் மற்றும் இதர கார்பன் கழிவுகளும் பயனுள்ள உரமாக மாற்றப்படுகின்றன? என்று அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CLIMATE CHANGE INEQUALITY PM MODI
INDIA RENEWABLE ENERGY GROWTH
WORLDS LONGEST HYDROGEN TRAIN INDIA
PM MODI NGT GREEN CONFERENCE SPEECH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.