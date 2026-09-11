பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு 2026: டெல்லி வந்துள்ள ரஷ்ய அதிபர் புதினுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார் பிரதமர் மோடி
பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க டெல்லி வந்துள்ள ரஷ்ய அதிபர் புதினை, பிரதமர் மோடி சந்தித்து இருநாடுகளிடையேயான உறவை மேம்படுத்தும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளார்.
Published : September 11, 2026 at 11:45 AM IST
புது டெல்லி: பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்த ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்கள் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் இடம்பெற உள்ளதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா தலைமை வகித்து நடத்தும், ‘பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு’ செப்டம்பர் 12 மற்றும் 13 ஆகிய 2 நாள்கள் டெல்லியில் நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில் பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட பிரிக்ஸ் உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
டெல்லி பாரத் மண்டபத்தில் இம்மாநாடு நடைபெறும் நிலையில், இம்மாநாட்டில் பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்த ஆக்கப்பூர்மான விவாதங்கள் இடம்பெறும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க உலகம் முழுவதுமிருந்து தலைவர்கள் வருகிறார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடானது இந்தியாவில் 4வது முறையாக நடைபெறுகிறது. இந்த முறை “உறுதித்தன்மை, புதுமை, ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மைக்கான கட்டமைப்பு” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) என்ற கருப்பொருளை மையமாக வைத்து விவாதங்கள் நடைபெற உள்ளன.
இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக 3 நாள் பயணமாக ரஷ்ய அதிபர் விளாமிடிர் புதின் இன்று டெல்லிக்கு வருகை புரிந்துள்ளார். அவருக்கு வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் கே.வி. சிங் விமான நிலையத்தில் வரவேற்பு அளித்தார்.
நாளை உச்சி மாநாடு நடைபெறுவதற்கு முன்னதாக, இன்று புதினுடன் பிரதமர் மோடி இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தவிருக்கிறார். இருநாடுகளுக்கிடையேயான வர்த்தகம், கட்டண செயல்முறைகள், எரிசக்தி பாதுகாப்பு, கிழக்கு ஐரோப்பா மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர் பதற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல விவகாரங்கள் குறித்து பிரதமர் மோடி பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சந்திப்பு குறித்து ரஷ்யா தரப்பில் வெளியான அறிக்கையில், இன்று நடைபெறவுள்ள வருடாந்திர பிரிக்ஸ் வணிக மன்றத்தின் அமர்வில் புதின் உரையாற்றவிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட உலக தலைவர்கள் பலர் கலந்துகொள்ள உள்ளானர். பொதுவாக மாநாட்டிற்கு முன்னதாக பிரிக்ஸ் வணிக பிரதிநிதிகளை ஒன்றிணைக்கும் விதமாக இந்த அமர்வு கூட்டப்படுவது வழக்கம்.
இந்த மன்றமானது உலகளாவிய நிர்வாகம் குறித்த பொதுவான நிலைப்பாட்டை வடிவமைக்கும் தளமாக செயல்படுகிறது. இதில் ‘குளோபல் சவுத்’ நாடுகளின் நிதி, தொழில்நுட்பம், வர்த்தகம் மற்றும் மக்களிடையேயான பரிமாற்றங்கள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பானது பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளால் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த கூட்டமைப்பில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், இந்தோனேஷியா, சௌதி அரேபியா, ஈரான், எகிப்து மற்றும் எத்தியோப்பியா ஆகிய நாடுகள் உட்பட மேலும் பல நாடுகளும் இணைந்துள்ளன.