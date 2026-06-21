ETV Bharat / bharat

யோகா தினம் என்பது உலகின் மிகப்பெரிய சமூக கொண்டாட்டம் - பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச யோகா தினம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி, ஆயிரக்கணக்கான யோகா பயிற்சியாளர்களுடன் இணைந்து யோகா செய்தார்

பிரதமர் மோடி
பிரதமர் மோடி (Screengrab from YT/ Narendra Modi)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 10:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கொல்கத்தா: உலகின் மிகப்பெரிய சமூக கொண்டாட்டமாக யோகா தினம் மாறியுள்ளது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

உலகம் முழுவதும் இன்று 12வது சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அதன்படி, நாடு முழுவதும் இன்று சுமார் 2,500 இடங்களில் யோகா தினக் கொண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேற்கு வங்க மாநிலத் தலைநகர் கொல்கத்தாவின் ரெட் சாலை பகுதியில் நடைபெற்ற யோகா தினம் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார். அங்கு ஆயிரக்கணக்கான யோகா பயிற்சியாளர்களுடன் இணைந்து பிரதமர் மோடி யோகா செய்தார்.

அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி, நாம் வாழும் பூமிப்பந்தில் அதிக பகல் பொழுதை கொண்ட நாளாக ஜூன் 21ஆம் தேதியான இன்று, யோகா தினமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று பெருமிதம் தெரிவித்த மோடி, யோகா மக்களை ஒன்று சேர்க்கிறது. இந்நாளில் மக்களுக்கு யோகா தின வாழ்த்துகள் என்று தெரிவித்தார்.

இந்த ஆண்டு யோகா தினத்தின் கருப்பொருள் ‘ஆரோக்கியமான முதுமைக்கான யோகா’ என்பதை குறிப்பிட்ட மோடி, உடல்நலம், மனநலம் மற்றும் சுறுசுறுப்பான முதுமை ஆகியவற்றை மேம்பத்துவதிலும், வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தவும் யோகா முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்றார்.

யோகா உடற்பயிற்சி மட்டுமல்ல, அது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வயதினருக்கு மட்டுமானதல்ல, யோகா என்பது மனித ஆன்மாவின் வெளிப்பாடு என்றார்.

வயது முதிர்வு மனித ஆற்றலை குறைத்துவிடாதவாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்திய மோடி, ஆரோக்கியமான முதுமைக்கான யோகா பற்றி பேசும்போது, 20 வயதில் இருந்ததை விட 40 வயதில் நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் இருப்பது தான் நமது இலக்கு. மேலும் 30 வயதில் இருந்ததை விட 50 வயதில் அதிக ஆற்றலுடன் இருக்க விரும்புகிறோம். யோகாவை மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக மாற்ற வேண்டும் என்ற தமது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

இதையும் படிங்க: என்னது.. அபுதாபிக்கு போய் நீட் தேர்வு எழுதனுமா? நாக்பூரை சேர்ந்த மாணவருக்கு 'ஷாக்' நியூஸ்

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 69வது கூட்டத் தொடரில், பிரதமர் மோடி முன்வைத்த சர்வதேச யோகா தினம் குறித்த தீர்மானத்திற்கு, 175 உறுப்பு நாடுகள் ஆதரவு தெரிவித்தன. அதன்படி, கடந்த ஜூன் 21ஆம் தேதி 2015, முதல் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது

TAGGED:

PM MODI
பிரதமர் மோடி
சர்வதேச யோகா தினம்
PM MODI ABOUT YOGA DAY
INTERNATIONAL YOGA DAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.