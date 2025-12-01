ETV Bharat / bharat

நாடாளுமன்றம் நாடகம் நடத்துவதற்கான இடமல்ல - எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுரை

நாடாளுமன்றத்தில் இந்த முறை இளம் தலைமுறை எம்.பிக்களுக்கு பேச வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் பிரதமர் மோடி
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் பிரதமர் மோடி (PMO India Video grab)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 11:19 AM IST

1 Min Read
டெல்லி: குளிர்கால கூட்டத்தொடரின்போது எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் நாடகம் நடத்தக்கூடாது என பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் 19ஆம் தேதிவரை நடைபெறவுள்ளது. விடுமுறை நாட்கள் தவிர்த்து மொத்தம் 15 அமர்வுகளாக இந்த கூட்டத்தொடர் நடைபெறவுள்ள நிலையில், மத்திய அரசு 10 முக்கிய மசோதாக்களை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.

இதனிடையே, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் குறித்து விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், இல்லாவிட்டால் அவை சுமூகமாக நடைபெறாது என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் ஏற்கெனவே எச்சரித்திருந்தன. இந்நிலையில் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன், நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது எதிர்க்கட்சிகள் எந்த இடையூறும் செய்யாமல் அவைக்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில், “குளிர்கால கூட்டத்தொடர் ஒரு சடங்கு அல்ல; நாடாளுமன்றம் என்பது இந்தியாவை வளர்ச்சிப் பாதையில் அழைத்துச் செல்ல கொண்டு வரப்படுகிற திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் இடமாகும். நமது நாட்டின் ஜனநாயக வலிமை மற்றும் பொருளாதார கொள்கைகளை உலக நாடுகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன. ஜனநாயகம் வெற்றி பெறமுடியும் என்பதை இந்தியா நிரூபித்திருக்கிறது.

பீகார் தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு வாக்குப்பதிவு அதிகரித்திருக்கிறது. இது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் பீகார் தேர்தல் முடிவுகளை சிலரால் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை. தொடர் தோல்வியடையும் எதிர்க்கட்சிகள் தங்கள் வியூகத்தை மாற்ற வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து, “எதிர்க்கட்சிகள் ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும். இந்த முறை நாடாளுமன்றத்தில் இளம் தலைமுறை எம்.பிக்களுக்கு பேச வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் நாடகம் நடத்தக்கூடாது. அதற்கான வளாகம் நாடளுமன்றம் அல்ல. எந்த விவகாரம் குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கலாம்” என்று மோடி கூறினார்.

மோடியின் இந்த பேச்சுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே எதிர்வினையாற்றியுள்ளார். அவர், “நாடாளுமன்றத்தில் பிரச்சனைகளை விவாதிப்பதற்கு பதிலாக, பிரதமர் மோடி தனது நாடக உரையை நிகழ்த்தி இருக்கிறார். கடந்த 11 ஆண்டுகளாக நாடாளுமன்றத்தின் கண்ணியத்தையும் அமைப்பையும் அரசாங்கம் தொடர்ந்து மிதித்து வருகிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த கூட்டத்தொடரில் பொருளாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான முக்கிய திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், எஸ்.ஐ.ஆர் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களில் அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்க எதிர்க்கட்சிகள திட்டமிட்டுள்ளதாக டெல்லி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

