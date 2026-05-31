மாம்பழம் முதல் சோழர் காலச் செப்பேடுகள் வரை; 'மனதின் குரல்' நிகழ்ச்சியில் நெகிழ்ந்த பிரதமர் மோடி
நெதர்லாந்து நாட்டிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டபோது இந்தியாவிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்ட ‘சோழர் காலச் செப்பேடுகள்’ குறித்து மக்களிடையே மிகுந்த ஆர்வம் நிலவி வருவதாக பிரதமர் மோடி தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
Published : May 31, 2026 at 5:34 PM IST
புதுடெல்லி: இந்தியாவிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்ட சோழர் காலச் செப்பேடுகள் குறித்து 'மனதின் குரல்' நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.
பிரதமர் மோடி ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, 'மனதின் குரல்' (மன்-கி-பாத்) என்ற தலைப்பில் நாட்டு மக்களுக்கு வானொலி மூலம் உரையாற்றி வருகிறார். இந்த நிகழ்ச்சியில் பெரும்பாலும் பல்வேறு துறைகளில் பொதுமக்களுக்கு சேவை புரியும் தன்னார்வலர்களை பாராட்டியும், அவர்களை இளைஞர்கள் பின்தொடர வேண்டும் எனவும் பிரதமர் மோடி கோரிக்கை விடுப்பார்.
அந்த வகையில் 134-வது 'மனதின் குரல்' நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி இன்று பங்கேற்று உரையாற்றினார். கோடை காலம் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள இந்த நேரத்தில், நாட்டு மக்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்தும், பாதுகாப்பு முன்னெற்பாடுகள் தொடர்பாக பிரதமர் மோடி எடுத்துரைத்தார்.
மனதின் குரலில் முக்கியத்துவம் பெற்ற மாம்பழங்கள்
கோடை காலத்தை பற்றி பேசத் தொடங்கியதும் பிரதமர் மோடியின் பேச்சு மாம்பழங்களை நோக்கி திரும்பியது. மாம்பழங்களை பற்றி உற்சாகத்துடன் பேசத்தொடங்கி அவர், "நாட்டில் தற்போது கோடை காலம் துவங்கி உள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் நம் அனைவரின் வீட்டிலும் முக்கிய விருந்தினராக இருக்க கூடியது மாம்பழங்கள். ஒரு குடும்ப உறுப்பினரை போல மாம்பழங்களை பிடிக்காதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது.
அனைவரும் அதன் சுவைக்கு அடிமையாக இருப்போம். அந்த அளவுக்கு அதன் ரசிகர்களாக குடும்ப உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள். மாம்பழங்கள் பற்றி பேசாத வீடுகளே கோடைக்காலத்தில் இருக்காது என்று நூறு சதவீதம் உறுதியாக கூறலாம். அந்த அளவுக்கு அனைவருக்கும் மாம்பழங்கள் மிகவும் விருப்ப பொருளாக இருக்கும்.
ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திற்கும் உரிய மாம்பழங்கள் அதற்கே உரிய சுவை, அதற்கே உரிய நறுமணம் என நம்மை ஈர்க்கும் வகையில் இருக்கும். சில மாம்பழங்களுக்கு மற்ற அனைத்து மாம்பழங்களை விடவும் கூடுதல் சிறப்புக்கள் உண்டு.
மகாராஷ்டிரா மற்றும் கொங்கணத்தின் ஹாபஸ், அல்போன்சோ, குஜராத்தின் கேசர், ஆம்ரஸின் ஆன்மா, உத்தரப் பிரதேசத்தின் தசேரி, காசியின் லங்ரா உள்ளிட்ட மாம்பழங்களுக்கு தனிச்சுவை உண்டு. அதோபோல தென்னிந்தியாவின் முக்கிய வகைகளான பங்கனபள்ளி, தோத்தாபுரி, நீலம் மற்றும் மல்கோவா, வங்காளத்தின் ஹிம்சாகர் மற்றும் ஒடிசா, ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் பயிரிடப்படும் சுவர்ணரேகா வகை மாம்பழங்கள் மிகுந்த சுவை உடையவை" என்றார்.
கோடைக்காலத்தில் நீச்சல் அடிப்பது உடலுக்கு நல்லது என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி, கேரளத்தைச் சேர்ந்த சஜி என்பவர் எதிர்கால நீச்சல் வீரர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதை குறிப்பிட்டு வாழ்த்தினார். மேலும், உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆகாஷ் குப்தா மற்றும் கோவாவைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணா ஐயா போன்றோர் நீர் பாதுகாப்புப் பணிகளில் முன்னின்று செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதன் மூலம், நிலையான வளர்ச்சி குறித்த ஒரு மிக முக்கியமான செய்தியை அவர்கள் வலியுறுத்தி வருவதாகவும் அவர் பாராட்டினார்.
சோழர் காலச் செப்பேடுகள்
தொடர்ந்து பேசிய மோடி, 'நெதர்லாந்து நாட்டிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டபோது இந்தியாவிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்ட ‘சோழர் காலச் செப்பேடுகள்’ குறித்து மக்களிடையே மிகுந்த ஆர்வம் நிலவி வருகிறது' என்றார். அத்துடன், சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் சமீபத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மூன்று அரிய செப்பேடுகள் குறித்தும் பிரதமர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.