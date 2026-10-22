2030-க்குள் இருமடங்கு வர்த்தகம் - ஏஐ முதல் ராணுவம் வரை கைகோர்க்கும் இந்தியா - போலந்து!
இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கரும் போலந்து பிரதமரை நேரில் சந்தித்து, இரு நாடுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வர்த்தக ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினார்.
By ANI
Published : October 22, 2026 at 5:10 PM IST
புதுடெல்லி: மூன்று நாள் அரசு முறைப் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள போலந்து பிரதமர் டொனால்ட் டஸ்க்கை, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று புதுடெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
இந்த சந்திப்பிற்குப் பிறகு நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய பிரதமர் மோடி, இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் பொருளாதார வலிமை இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவில் புதிய கதவுகளை திறந்துவிட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.
தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் முக்கியத்துவம்
'இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி போலந்து உடனான உறவில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் இந்த வாய்ப்புகளை மேலும் விரிவடையச் செய்துள்ளது' என்று பிரதமர் மோடி தனது உரையில் சுட்டிக் காட்டினார்.
இந்த சந்திப்பின் போது இரு நாட்டுத் தலைவர்களின் முன்னிலையில், ஏஐ தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கான பல்வேறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. அப்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தகத்தை வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் இரு மடங்காக உயர்த்த இரு தலைவர்களும் ஒப்புக் கொண்டனர்.
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு பிரதமர் மோடி போலந்து நாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொண்டதை இந்த சந்திப்பில் நினைவு கூர்ந்தார். அந்த பயணத்தின் போது தான் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவு உன்னத நிலையை அடைந்தது என்று அவர் அப்போது தெரிவித்தார்.
மேலும், அந்த வலுவான அடித்தளத்தின் மூலம், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இருநாட்டு உறவும் புதிய வேகத்தை பெற்றுள்ளதாகவும் பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
இரண்டாம் உலகப் போரின் வரலாற்றுப் பந்தம்
இந்தியா மற்றும் போலந்து நாடுகளுக்கு இடையேயான நட்பு வெறும் தூதரக உறவு சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது மனிதநேயத்தின் அடிப்படையில் உருவானது என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பேசிய பிரதமர் மோடி, இரண்டாம் உலகப் போரின் போது போலந்து நாட்டு குழந்தைகளுக்கு இந்தியாவின் ஜாம்நகர் மற்றும் கோலாப்பூர் அரச குடும்பங்கள் அடைக்கலம் கொடுத்து பாதுகாத்த நிகழ்வை நினைவு கூர்ந்தார்.
தலைவர்களின் அடுத்தடுத்த சந்திப்புகள்
முன்னதாக, நேற்று மாலை டெல்லி வந்தடைந்த போலந்து பிரதமர் டொனால்ட் டஸ்க்கை மத்திய இணை அமைச்சர் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி நேரில் வரவேற்றார். தொடர்ந்து இன்று காலை டொனால்ட் டஸ்க், ராஜ்காட்டில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்திற்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.
இதனை தொடர்ந்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கரும் போலந்து பிரதமரை நேரில் சந்தித்து, இரு நாடுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வர்த்தக ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினார்.
பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் இரு தரப்பு உறவுகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படத் திட்டமிட்டுள்ளதால், போலந்து பிரதமரின் இந்திய பயணம் இரு நாடுகளுக்கும் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.