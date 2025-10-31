ETV Bharat / bharat

பீகாரில் ஒரு கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலை - சர்தார் வல்லபாய் படேல் பிறந்தநாளில் பிரதமர் மோடி உறுதி!

உலகின் மிக உயரமான சிலை என்று அறியப்படும் இந்த ‘ஒற்றுமை சிலை’க்கு பிரதமர் மோடி மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

சர்தார் வல்லபாய் படேல் சிலைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை செலுத்தினார்.
சர்தார் வல்லபாய் படேல் சிலைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை செலுத்தினார். (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 31, 2025 at 11:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

அகமதாபாத்: பீகாரில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்றால், ஒரு கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் மோடி உறுதி அளித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் ‘இரும்பு மனிதர்’ என்று போற்றப்படும் சர்தார் வல்லபாய் படேலின் 150-ஆவது பிறந்தநாள் விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சர்தார் வல்லபாய் படேலின் 597 அடி உயர சிலையின் அருகே நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன.

உலகின் மிக உயரமான சிலை என்று அறியப்படும் இந்த ‘ஒற்றுமை சிலை’க்கு பிரதமர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அதன் பிறகு மோடி தலைமையில் அனைவரும் ஒற்றுமைக்கான உறுதிமொழியை எடுத்துக்கொண்டனர்.

அப்போது, “நமது நாட்டின் ஒற்றுமையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாக்க நான் சபதம் எடுக்கிறேன். மேலும் இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன்” என்று அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

இந்நிகழ்வில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, “இந்தியாவின் ஒருங்கிணைப்புக்குப் பின்னால் மிகப்பெரிய ஒரு உந்து சக்தியாகவும், தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஆதாரமாகவும் அவர் திகழ்ந்தார்,” என்று வல்லபாய் படேலுக்கு புகழாரம் சூட்டினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பீகாரில் தேர்தல் நெருங்கி வருகிறது. அங்கு பாஜக அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியமைத்தால், ஒரு கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும். பீகாரில் சூழல்கள் அனைத்தும் நல்லவிதமாக மாறி இருக்கிறது. நக்சலைட்டுகளின் நடமாட்டம் குறைந்து வருகிறது. அது அடியோடு ஒழிக்கப்படும்” என்று உறுதியளித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: இந்தியாவின் ‘இரும்பு பெண்மணி’ இந்திரா காந்தி - ஓர் சகாப்தம்!

மேலும், “சர்தார் படேல் மற்ற பிராந்தியங்களை ஒன்றிணைத்தது போலவே, முழு காஷ்மீரையும் ஒன்றிணைக்க விரும்பினார். ஆனால் நேருஜி அதை நிறைவேற்றுவதற்கு தடையாக இருந்தார். காஷ்மீர் பிரிக்கப்பட்டது; தனி அரசியலமைப்பு மற்றும் தனி கொடி வழங்கப்பட்டது. காங்கிரஸின் இந்த தவறு காரணமாக நாடு பல தசாப்தங்களாக பாதிக்கப்பட்டது,” என்று மோடி கூறினார்.

இதனிடையே நடைபெற்ற தேசிய ஒற்றுமை தின அணிவகுப்பையும் பிரதமர் மோடி ஏற்றுக்கொண்டார். இதில் காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவப் படைகளின் வீரர்கள் பங்கேற்றனர். குறிப்பாக ஜம்மு காஷ்மீர், பஞ்சாப், அசாம், திரிபுரா, ஒடிசா, சத்தீஸ்கர், கேரளா, ஆந்திரப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, மத்தியப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த காவல் படைகள் உள்பட அனைத்துப் படைகளுக்கும் பெண் அதிகாரிகள் தலைமை தாங்கினர்.

TAGGED:

STATUE OF UNITY
150TH ANNIVERSARY OF SARDAR PATEL
PM MODI PROMISES
சர்தான் வல்லபாய் படேல் பிறந்தநாள்
ONE CRORE JOBS TO BIHAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.