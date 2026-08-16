'இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தில் வாஜ்பாயின் பங்கு ஈடு இணையற்றது' - பிரதமர் மோடி புகழாரம்
இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தில் அவரது பங்கு ஈடு இணையற்றது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
By PTI
Published : August 16, 2026 at 12:09 PM IST
புது டெல்லி: முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவரது நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. பாஜகவை சேர்ந்த முதல் இந்தியப் பிரதமர் என்ற பெருமையை பெற்ற இவர், 1924-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 25-ம் தேதி மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியரில் பிறந்தார். 1998 முதல் 2004 வரை இந்திய நாட்டின் பிரதமராக பதவி வகித்தார். வயது மூப்பு காரணமாக 2018-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 16-ம் தேதி டெல்லியில் இயற்கை எய்தினார்.
இந்நிலையில், வாஜ்பாயின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, இன்று காலை டெல்லியில் உள்ள சதைவ் அடல் (Sadaiv Atal) என்ற அவரின் நினைவிடத்தில் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு, துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் மற்றும் பல மத்திய அமைச்சர்கள் மரியாதை செலுத்தினர்.
சதைவ் அடலில் இன்று காலை மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய பிரதமர் மோடி, இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தில் அவரது பங்கு ஈடு இணையற்றது என புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
Remembering Atal Ji on his Punya Tithi. An extraordinary statesman blessed with remarkable vision, he dedicated his life to the service of our nation. His words and efforts inspired generations and his leadership strengthened our nation. His focus on good governance and public…— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2026
முன்னதாக, பிரதமர் மோடி அவரது சமூக வலைத்தளத்தில், “தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு சிறந்த அரசியல் ஆளுமையான கொண்டவர் வாஜ்பாய். தனது வாழ்நாளை தேசத்திற்காக அர்ப்பணித்தார். அவரது வார்த்தைகளும், அவரின் செயல்பாடுகளும் பல தலைமுறையினரை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளது.
அவரது தலைமைத்துவம் நம் தேசத்தை வலுப்படுத்தியது. நல்லாட்சி மற்றும் பொது நலன் மீது அவர் செலுத்திய கவனம் என்றும் நமக்கு வழிகாட்டியாகத் திகழ்கிறது” என பதிவிட்டுள்ளார்.
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அதேபோன்று, வாஜ்பாய் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மத்திய உள்துறை அமித்ஷாவும் அவரின் செயல்பாடுகளை நினைவு கூர்ந்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.
पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूँ।— Amit Shah (@AmitShah) August 16, 2026
अटल जी एक ऐसे देशभक्त राजनेता थे, जिन्होंने अपने जीवन का एक-एक क्षण देश सेवा को समर्पित कर दिया। एक ओर उन्होंने परमाणु परीक्षण व कारगिल युद्ध में पूरी दुनिया को… pic.twitter.com/xjXJqDU6fB
இதுகுறித்து அவரின் சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில், “முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய், தேசபக்தி கொண்டவர். தனது வாழ்நாளையே தேசத்திற்காக அர்ப்பணித்தவர். அணுசக்தி சோதனைகள் மற்றும் மற்றும் கார்கில் போர் மூலம் இந்தியாவின் வலிமையை அவர் உலகிற்கு உணர்த்தினார்.
நல்லாட்சிக்கான சிந்தனைகளை முதன்முறையாக நடைமுறைக்கு கொண்டுவந்தார். தேசத்தை வலிமையாக கட்டமைக்க அவரின் தலைமைத்துவ பண்புகள் என்றும் ஒவ்வொரு பாஜகவினரையும் ஊக்கப்படுத்திக்கொண்டே இருக்கிறது” என பதிவிட்டுள்ளார்.