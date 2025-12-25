கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்: சிறப்பு பிரார்த்தனையில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 25, 2025 at 2:15 PM IST
New Delhi: கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி டெல்லியில் உள்ள தேவாலயத்தில் சிறப்பு பிரார்த்தனையில் பங்கேற்றார்.
உலகம் முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்துவர்கள் இயேசு பிறந்த தினமான கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை இன்று வெகு விமர்சையாக கொண்டாடி வருகின்றனர். 4ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்துவர்களின் பண்டிகையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. முதன்முதலில் ஐரோப்பா கண்டத்தில் தொடங்கி, பின்னர் உலகம் முழுவதும் கொண்டாட்டங்கள் பரவியது.
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்தநாளை குறிப்பதுடன் நம்பிக்கை, அமைதி, மன்னிப்பு, அன்பு ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில் இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள தேவாலயங்கள் வண்ண விலக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு சிறப்புப் பிரார்த்தனை நடத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி டெல்லியில் உள்ள தி கதீட்ரல் ஆஃப் ரிடம்ஷன் தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு பிரார்த்தனையில் பங்கேற்றார்.
Wishing everyone a joyous Christmas filled with peace, compassion and hope. May the teachings of Jesus Christ strengthen harmony in our society.— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2025
இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “டெல்லியில் உள்ள தி கதீட்ரல் ஆஃப் ரிடம்ஷன் தேவாலயத்தில் இன்று காலை கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு பிரார்த்தனையில் பங்கேற்றேன். சிறப்பு பிரார்த்தனை அன்பு, அமைதி, மற்றும் கருணை ஆகிய காலத்தால் அழியாத செய்தியை பிரதிபலித்தது. இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நம் சமூகத்தில் நல்லிணக்கத்தையும் நல்ல எண்ணத்தையும் தூண்டட்டும்” என கூறியுள்ளார். மேலும் தேவாலயத்தில் பிரார்த்தனை மேற்கொண்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை பிரதமர் கோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
On this auspicious occasion of Christmas, I extend my heartiest greetings and best wishes to all citizens, especially brothers and sisters of the Christian community. pic.twitter.com/TVlZ9g1Bxh— President of India (@rashtrapatibhvn) December 25, 2025
முன்னதாக நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் பக்கம் மூலம் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார். அவரது பதிவில், “அனைவருக்கும் அமைதி, கருணை, மற்றும் நம்பிக்கை நிறைந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நல்வாழ்த்துக்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகள் நமது சமூகத்தில் நல்லிணக்கத்தை வலுப்படுத்தட்டும்” என கூறியுள்ளார்.
Trichy, Tamil Nadu: Christmas is being celebrated across Trichy with special midnight Masses and prayers, with Christians attending St. Mary’s Cathedral in Melaputhur to participate in the celebrations. pic.twitter.com/VCGK34PbYX— IANS (@ians_india) December 25, 2025
அதேபோல் ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு வெளியிட்டுள்ள கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து பதிவில், “கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையான இந்த சிறப்பான நாளில் அனைவருக்கும் குறிப்பாக கிறிஸ்துவ சமூக மக்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மகிழ்ச்சி மற்றும் உற்சாகத்தின் திருவிழாவான கிறிஸ்துமஸ், அன்பு மற்றும் கருணையை பறைசாற்றுகிறது. மனித குலத்தின் நலனுக்காக இயேசு கிறிஸ்து செய்த தியாகங்களை நினைவுப்படுத்துகிறது. இந்த புனிதமான பண்டிகை சமுதாயத்தில் அமைதி, நல்லிணக்கம், சமத்துவம் மற்றும் சேவை ஆகியவற்றை வலுப்படுத்த நம்மை ஊக்குவிக்கிறது” என தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக நேற்று இந்திய கத்தோலிக்க பேராயர்களின் தலைவர் ஆண்ட்ரூ தசாத் இந்தியாவில் கிறிஸ்துவர்கள் மீதான தாக்குதல் குறித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், இந்தியாவில் கிறிஸ்துவர்கள் மீதான தாக்குதல் சம்பவங்கள் இந்தியாவின் அரசியலமைப்பை ஆழமாக புண்படுத்துகின்றன. நாடு முழுவதும் கிறிஸ்துவ சமூகத்தினருக்கு பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துமாறு பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.