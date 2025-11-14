Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் வெற்றி: பிரதமர் மோடி, நிதிஷ் குமார் நெகிழ்ச்சி!

243 சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் மாநிலத்திற்கு இரண்டு கட்டங்களாக கடந்த நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது.

நிதிஷ் குமார், பிரதமர் மோடி
நிதிஷ் குமார், பிரதமர் மோடி (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 10:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், பிரதமர் மோடி, நிதிஷ் குமார், அமித் ஷா ஆகிய தலைவர்கள் லாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

243 சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் மாநிலத்திற்கு இரண்டு கட்டங்களாக கடந்த நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில், நிதீஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியிலும், தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையிலான ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் - காங்கிரஸ் மெகா கூட்டணியிலும் போட்டியிட்டன. இந்த தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது.

இதில் இன்றிரவு 7.30 மணி நிலவரப்படி 199 தொகுதிகளில் ஜேடியு - பாஜக அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றிமுகத்தில் உள்ளது. அதே சமயத்தில், ஆர்ஜேடி - காங்கிரஸ் அடங்கிய மகா கூட்டணி வெறும் 30 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. மேலும் 3 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது. இதன்மூலம் பீகாரில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பது உறுதியாகியுள்ளது.

இந்த வெற்றி குறித்து பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “பீகாரில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வெற்றி, நல்லாட்சி, வளர்ச்சி, பொதுநலம் மற்றும் சமூக நீதி ஆகியவற்றின் வெற்றியாகும். பொதுமக்கள் அளித்துள்ள இந்த தீர்ப்பு, பீகார் மக்களுக்கு சேவை செய்ய புதிய உறுதியுடன் அதிகாரம் அளிக்கும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

அதேபோல் தமது மற்றொரு பதிவில் அவர், "தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உழைத்த அனைவருக்கும் நன்றி. வரும் காலங்களில் பீகாரின் வளர்ச்சியை நோக்கி செயல்படுவோம். பீகாரில் உள்ள கட்டமைப்புகளுக்கும், கலாசாரத்திற்கும் புதிய அடையாளம் கொடுப்போம். இந்த மாநிலத்தில் உள்ள இளைஞர் மற்றும் பெண்கள் வளமான வாழ்க்கைக்கு போதுமான வாய்ப்புகள் பெறுவதை உறுதி செய்வோம்” என்று மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

என்டிஏ கூட்டணி முதல்வர் வேட்பாளர் நிதிஷ் குமார் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பீகார் மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார். அவரது பதிவில், “பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் 2025இல், பீகார் மக்கள் நமது அரசு மீது நம்பிக்கை வைத்து, முழு பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற வைத்துள்ளனர். இந்த வெற்றியை அளித்த வாக்காளர்களுக்கு தலை வணங்குகிறேன். எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்த பிரதமர் மோடிக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

என்டிஏ கூட்டணி முழு ஒற்றுமையுடன் இந்த தேர்தலில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்துள்ளது. இந்த பெருவாரியான வெற்றிக்கு என்டிஏ கூட்டணியின் சிராக் பாஸ்வான், ஜிதன் ராம் மன்ஜி, உபேந்திர குஷ்வாஹா ஆகியோருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பீகார் மாநிலம் மேலும் வளர்ச்சியடைந்து, இந்தியாவின் வளர்ந்த மாநிலங்கள் வரிசையில் இடம்பெறும்" என்று நிதிஷ் குமார் கூறியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: பீகார் தேர்தலை விடுங்க... 8 தொகுதி இடைத்தேர்தல் ரிசல்ட் என்னாச்சு தெரியுமா?

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ராகுல் காந்தியை கடுமையாக சாடியுள்ளார். அவரது பதிவில், “இந்திய பாதுகாப்பு, வளம் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக செயல்படுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும் மோடி அரசின் மீது நம்பிக்கை வைத்து பீகார் மாநில மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். பீகார் மக்கள் இந்த வெற்றியின் மூலம், வாக்காளர் பட்டியலை சுத்தம் செய்வது கட்டாயம் என்றும், அதில் அரசியலுக்கு இடமில்லை என்பதையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். அதன் காரணமாக ராகுல் காந்தி தலைமையிலான காங்கிரஸ் இன்று பீகாரில் கடைசி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது” என பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION
PM MODI
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல்
பிரதமர் மோடி
BIHAR ELECTION RESULTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.