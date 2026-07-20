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பருவமழை போன்று மழைக்கால கூட்டத் தொடரும் பயனுள்ளதாக அமையும் - பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை

துணை ஜனாதிபதியும், மாநிலங்களவைத் தலைவருமான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அவையை வழிநடத்தவிருக்கும் முதல் கூட்டத் தொடர் இது என்பதையும் பிரதமர் மோடி சுட்டிக் காட்டினார்.

பிரதமர் மோடி
பிரதமர் மோடி (ANI)
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By ANI

Published : July 20, 2026 at 12:44 PM IST

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புதுடெல்லி: பருவமழையைப் போன்று நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

நாடாளுமன்ற மழை கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது. முன்னதாக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்தியா விண்வெளித்துறை இந்தியா சமீபத்தில் செய்த சாதனைகள் குறித்தும், இளைஞர்கள் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் குறித்தும் பாராட்டினார்.

அப்போது அவர், “கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத் தொடருக்கு முன்பு, இந்திய குடிககன் சர்வதேச விண்வெளி மையத்தை அடைந்தார். அதே போன்று, நேற்று முன்தினம் இந்தியாவின் இளம் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம், ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. இந்திய இளைஞர்கள் விண்வெளியை நோக்கி புதிய பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளனர். இது மிகப்பெரும் வெற்றியாகும்” என்றார்.

விக்ரம் 1 ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்திய ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் தனியார் நிறுவனம் குறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, “ஸ்கைரூட் என்ற இந்த தனியார் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் இளைஞர்களை பாருங்கள். இந்த குழுவில் உள்ள இளைஞர்களின் சராசரி வயது 28 என என்னிடம் கூறினார்கள். இந்த இளம் வயதில் இளைஞர்கள் சாதனை புரிந்துள்ளனர். நான் 56 வயதுடைய ஏதோ ஒரு இளைஞரை பற்றி பேசவில்லை. நான் சராசரி 28 வயது கொண்ட இந்தியாவின் கொடியை விண்வெளியில் நாட்டிய நமது நாட்டின் ஸ்டார்ட் நிறுவனங்கள் குறித்து பேசுகிறேன்” என எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியை மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.

நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடர் குறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, “பருவ மழையை போன்றே நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடரும் நாட்டிற்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என நம்புகிறேன். இவை இரண்டும் பயனுள்ளதாக அமையும் போது, அது நாட்டின் நலனுக்கும், அனைத்து உயிர்களின் நலனுக்கும் வழி வகுக்கிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ” சில கட்சிகள் தங்களுக்கு மாநிலங்களில் மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு கிடைக்காத விரக்தியையும், கவலையையும் நாடாளுமன்ற அவைகளில் வந்து கொட்டுகின்றன. எதிர்க்கட்சிகள் பல ஆண்டுகளாக இதே போன்ற அரசியல் விளையாட்டை ஆடி வருகின்றனர். ஆனால் நாடு அதனை ஏற்கவில்லை. எனவே அவர்கள் தங்களது அணுகுமுறையையும், வியூகத்தையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அவர்களுக்கு வேண்டுமென்றால், அதற்கு நாங்கள் ஆலோசனைகள் வழங்கத் தயாராக இருக்கிறோம்.

முதன்முறையாக நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்துள்ள இளம் எம்பிக்கள் தங்களது தொகுதிப் பிரச்சனைகளையும், தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரங்களையும் அவையில் பேச மிகவும் ஆவலாக இருக்கின்றனர். ஆனால், சில கட்சிகள் தங்களின் சுயநல அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல்களுக்காக அவையை முடக்கி, புதிய எம்பிக்களின் உரிமைகளைப் பறிக்கின்றன. அனைத்துக் கட்சிகளும் புதிய எம்பிக்களுக்கு பேச வாய்ப்பளிக்க வேண்டும்” என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

மேலும் புதிய துணை ஜனாதிபதியும், மாநிலங்களவைத் தலைவருமான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அவையை வழிநடத்தவிருக்கும் முதல் கூட்டத் தொடர் இது என்பதை பிரதமர் மோடி சுட்டிக் காட்டினார்.

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நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று (ஜூலை 20) தொடங்கி ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

TAGGED:

PM MODI CRITICIZE RAHUL GANDHI
பிரதமர் மோடி
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர்
RAHUL GANDHI
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