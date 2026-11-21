இந்தியாவின் மிக நீண்ட ஆற்றுப் பாலம் 'நிதிஷ் சேது' - பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார்
தனி விமானம் மூலம் பாட்னா ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயண் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த பிரதமர் மோடியை, ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் தேசியத் தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான நிதிஷ் குமார் நேரில் வரவேற்றார்.
Published : November 21, 2026 at 5:01 PM IST
வைஷாலி (பீகார்): பீகார் மாநிலம் வைஷாலி மாவட்டத்தில் கங்கை நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் மிக நீண்ட ஆற்றுப் பாலமான 'நிதிஷ் சேது' பாலத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (நவம்பர் 21) நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.
பீகார் மாநிலத்தின் வைஷாலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஜந்தாஹா - ராஜபாகர் - மஹுவா தொழில்பூங்கா பகுதியில் நடைபெற்ற விழாவில் பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரிப்பன் வெட்டி நிதிஷ் சேது பாலத்தை திறந்து வைத்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, பீகார் மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் சாம்ராட் சௌத்ரி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் விஜய் குமார் சௌத்ரி ஆகியோருடன் இணைந்து புதிய பாலத்தில் சிறிது தூரம் நடந்து சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாலம் திறப்பு விழாவுக்கு வந்திருந்த மக்களைப் பார்த்துத் தனது துண்டை அசைத்து உற்சாகப்படுத்தினார்.
மேலும், விழா அரங்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த பாலத்தின் மாதிரி வடிவமைப்பையும் அவர் பார்வையிட்டார்.
வடக்கு - தெற்கு பீகார் இணைப்பு
பாட்னா புறநகரில் உள்ள கச்சி தர்கா பகுதியையும் வைஷாலி மாவட்டத்தின் பிதுபூர் பகுதியையும் இணைக்கும் இந்த ஆற்று வழிப் பாலம், அணுகு சாலைகளுடன் சேர்த்து மொத்தம் 19.76 கிலோ மீட்டர் நீளம் கொண்டது. இதில் பிரதான ஆற்றுப் பாலம் மட்டும் 9.76 கி.மீ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தப் பாலம் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளதன் மூலம் வடக்கு மற்றும் தெற்கு பீகார் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான பயண நேரம் வெகுவாகக் குறையும்.
ரூ.34,000 கோடி மதிப்பிலான வளர்ச்சித் திட்டங்கள்
நிதிஷ் சேது பாலத்தைத் திறந்து வைத்தது மட்டுமல்லாமல், பீகார் மாநிலத்திற்கான ரூ.34,000 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்பிலான 227 வளர்ச்சித் திட்டங்களைப் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தும், புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் வைத்தார்.
It was a delight to meet Nitish Kumar Ji at Patna airport. पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। @NitishKumar https://t.co/grj1X92Ma0— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2026
நிதிஷ் குமாருடன் சந்திப்பு
முன்னதாக, தனி விமானம் மூலம் பாட்னா ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயண் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த பிரதமர் மோடியை, ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் தேசியத் தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான நிதிஷ் குமார் நேரில் வரவேற்றார்.
இரு தலைவர்களும் பட்னா விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பேசினர். 'பாட்னா விமான நிலையத்தில் நிதிஷ் குமார் ஜியைச் சந்தித்தது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது' எனப் பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் புகைப்படங்களுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.