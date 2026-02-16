டெல்லியில் தொடங்கியது 'பிரமாண்ட' ஏஐ உச்சி மாநாடு; உற்றுநோக்கும் உலக நாடுகள்
இன்று துவங்கிய ஏஐ உச்சி மாநாடு பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில், 20 நாடுகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் மற்றும் முக்கியஸ்தர்கள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
Published : February 16, 2026 at 11:04 PM IST
புதுடெல்லி: அனைவரும் இணைந்து இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல, உலகிற்கான தீர்வுகளையும் வடிவமைப்போம் என்று ஏஐ உச்சி மாநாட்டை குறித்து பிரதமர் மோடி பகிர்ந்துள்ளார்.
ஏஐ உச்சி மாநாடு (AI Impact Summit 2026) டெல்லியில் இன்று தொடங்கியுள்ளது. பிரதமர் மோடி, இந்த பிரமாண்ட மாநாட்டுடன் சேர்த்து ஏஐ கண்காட்சியையும் தொடக்கி வைத்தார். இன்று துவங்கிய ஏஐ உச்சி மாநாடு பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
'அனைவருக்கும் வளம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி'
இந்த மாநாட்டின் கருப்பொருளாக 'அனைவருக்கும் வளம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உச்சி மாநாட்டிற்கு வருகை தந்த உலகத் தலைவர்கள், தொழில்துறைத் தலைவர்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆகியோரை பிரதமர் மோடி வரவேற்றார். மேலும், மாநாடு நிறைவு பெறும் வரையில் பல்வேறு முக்கிய புள்ளிகள் இதில் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
பிரதமர் சிலிர்ப்பு
இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்த பிரதமர் மோடி, '' மனித நன்மைக்காக செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்துவதில், நமது பகிரப்பட்ட உறுதிப்பாட்டை இந்த மாநாடு பிரதிபலிக்கிறது. இன்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்கள் மத்தியில் இருப்பது, ஏஐ-ன் அசாதாரண ஆற்றலைப் பற்றிய ஒரு பார்வையை அளிக்கிறது. நாம் அனைவரும் இணைந்து இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல, உலகிற்கான தீர்வுகளையும் வடிவமைப்போம்'' என கூறியுள்ளார்.
உலக தலைவர்கள் பங்கேற்பு
ஏஐ உச்சி மாநாட்டில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைவர் ஷேக் காலித் பின் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான், இலங்கை ஜனாதிபதி அனுர குமார திஸாநாயக்க உட்பட 20 நாடுகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் மற்றும் பல முக்கியஸ்தர்கள் பங்கேற்கவுள்ளனர். மேலும், 45-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த அமைச்சர் குழுக்கள், சர்வதேச அமைப்புகள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மூத்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொழிலதிபர்கள் மற்றும் பிரபல நிறுவன அதிகாரிகள்
குறிப்பாக, கூகுள் நிறுவனத்தின் சுந்தர் பிச்சை, இந்திய தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானி, அமெரிக்க தொழிலதிபர் பில் கேட்ஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய தொழிலதிபர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர்களையும் இந்த மாநாடு இணைக்கவுள்ளது. அதன்படி, உலகம் முழுவதிலுமிருந்து 40க்கும் மேற்பட்ட நிறுவன நிர்வாகிகள், தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். கவனிக்கத்தக்க வகையில், இந்த மாநாட்டின் போது 100 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கும் அதிகமான முதலீடுகள் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த பிரமாண்ட மாநாடு இந்தியாவில் நடப்பதால் உலக நாடுகள் உற்றுநோக்கி வருகின்றன.
அண்டை நாடுகளை காப்பி அடித்தல் கூடாது
இந்த நிலையில், இதுகுறித்து நிபுணர்கள் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் கூறியபோது, '' ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் கடுமையான ஒழுங்குமுறை அல்லது அமெரிக்காவின் சந்தை சார்ந்த அணுகுமுறையையோ காப்பி அடிக்காமல், இந்தியா புதுமையான முறையில் செயற்கை நுண்ணறிவை கையாள வேண்டும். குறிப்பாக, சிப்ஸ், கிளவுட், ஏஐ மற்றும் அறிவு (Chips, Cloud, AI, and Knowledge) ஆகியவற்றை கொண்ட வியூகம் வாய்ந்த அடுக்குகளில் கட்டமைக்கப்பட்ட பாதையை நம்மால் உருவாக்க முடியும்'' என்றனர்.