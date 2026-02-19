ETV Bharat / bharat

செயற்கை நுண்ணறிவு ஜனநாயகமாக்கப்பட வேண்டும் - AI உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி உரை

முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் AI தொழில்நுட்பத்திற்கு மிகுந்த வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். அதேபோல் AI உச்சி மாநாடு கண்காட்சி குறித்தும் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி
பிரதமர் நரேந்திர மோடி (PTI)
February 19, 2026

புதுடெல்லி: செயற்கை நுண்ணறிவு ஜனநாயகமாக்கப்பட வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டார்.

AI உச்சி மாநாடு கடந்த 16 ஆம் தேதி தொடங்கி நாளை வரை நடைபெறுகிறது. டெல்லியில் நடைபெறுகிற இந்த உச்சி மாநாட்டில் 45-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். AI உச்சி மாநாட்டின் இன்றைய நிகழ்வில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, செயற்கை நுண்ணறிவு ஜனநாயகமாக்கப்பட வேண்டும் என்றும், உலகளவில் தெற்கு நாடுகளுக்கு அதிகாரமளிக்கும் ஒரு கருவியாக AI மாற வேண்டும் என்றும் அவர் பேசினார்.

மோடி தனது உரையில், “உலகிலேயே இந்தியாவில் தான் அதிக எண்ணிக்கையில் இளைஞர்கள் இருக்கின்றனர். மேலும் தொழில்நுட்ப திறமைசாலிகள் நிறைந்திருக்கும் நாடாக இந்தியா விளங்குகிறது. நமது நாட்டில் ஆறில் ஒரு பங்கு மக்களை பிரநிதித்துவப்படுத்தும் விதமாக தற்போது AI கண்காட்சி இந்தியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. மனிதகுல வரலாற்றில் செயற்கை நுண்ணறிவு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது. AI எழுச்சியில் இந்தியா பங்களிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அதனை வழி நடத்தும் நாடாகவும், வடிவமைக்கும் நாடாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்தியா புதுப்புது தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி வருவதோடு மட்டுமல்லாமல் உலகளாவிய சவால்களை எதிர்கொள்ளும் விதமாக தொழில்நுட்பங்களை வேகமாக மாற்றியமைத்தும் வருகிறது. நமது நாட்டின் டிஜிட்டல் திறன்கள் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவு புரட்சியில் இந்தியா முன்னணி வகித்து வருகிறது” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சிலருக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் AI தொழில்நுட்பத்திற்கு மிகுந்த வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். அதேபோல் AI உச்சி மாநாடு கண்காட்சி குறித்தும் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

மனிதகுல வரலாற்றில், மொத்த நூற்றாண்டுகளையும் வடிவமைத்த சில முக்கிய திருப்புமுனைகள் இருக்கின்றன. அந்த திருப்புமுனைகள் தான் மனித நாகரிகத்திற்கு திசையமைத்து கொடுத்து, வளர்ச்சியின் வேகத்தையும் மாற்றியுள்ளன. செயற்கை நுண்ணறிவும் அத்தகைய மாற்றங்களில் ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது.

எனவே எதிர்காலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு என்ன செய்யப்போகிறது? என்பது பற்றி நாம் விவாதிக்காமல், நிகழ்காலத்தில் அதை எப்படி அர்த்தமுள்ள வகையில் பயன்படுத்துவது? என்பது பற்றி விவாதிக்க வேண்டும். சிறந்த ஆற்றல்கொண்ட AI-ஐ தவறாக பயன்படுத்தினால் அது அழிவுக்கு நேராக கொண்டு செல்லும். அதுவே சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால் உலகளாவிய பிரச்சினைகளுக்கு சிறந்த தீர்வுகளை வழங்கும் ஒரு கருவியாக இருக்கும்” என்று விளக்கினார்.

AI-க்கான நெறிமுறை கட்டமைப்புகள், நிர்வாகம் மற்றும் தேசிய இறையாண்மையின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை உணர்த்துவதாக 'MANAV Vision' அமையும் என்று மோடி தனது உரையில் தெரிவித்தார்.

பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெற்று வரும் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடியின் உரையாற்றிய போது, பிரான்ஸ், பிரேசில், இலங்கை, பூட்டான், மொரீஷியஸ், செர்பியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.

