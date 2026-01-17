ETV Bharat / bharat

மே.வங்கம் - தமிழ்நாடு இடையே வந்தே பாரத் மற்றும் அம்ரித் பாரத் ரயில்கள் - பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்

இந்தியாவின் முதல் படுக்கை வசதி கொண்ட வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார்.

வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் எக்ஸ்பிரஸ் (PTI)
Published : January 17, 2026 at 4:20 PM IST

மால்டா நகர் (மே.வங்கம்): மேற்கு வங்கம் - தமிழ்நாடு இடையிலான 3 அம்ரித் பாரத் ரயில் சேவைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று துவக்கி வைத்தார்.

நவீன இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் போக்குவரத்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக, நாடு முழுவதும் ரயில் பயண நேரத்தை குறைக்கும் நோக்கத்தோடு வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக இன்று மேற்கு வங்கத்தின் மால்டாவில் இருந்து இந்தியாவின் முதல் படுக்கை வசதி கொண்ட வந்தே பாரத் ரயிலை பிரதமர் மோடி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த ரயிலானது ஹவுரா மற்றும் கவுஹாத்தி இடையே இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் பயணமானது கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரம் பயண நேரத்தை குறைக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் ஆன்மிக பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செல்வோருக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் மேற்கு வங்கம் ரங்கபானி - தமிழ்நாடு நாகர்கோவில் இடையே (ரயில் எண்.02603) வந்தே பாரத் ரயில் இன்று (ஜன17) முதல் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் கோவை, பொள்ளாச்சி, உடுமலை, பழனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், கோவில்பட்டி, நெல்லை வழியாக நாகர்கோவில் சென்றடையும். இந்த வந்தே பாரத் ரயில் சேவையானது பயண நேரத்தை கணிசமாக குறைக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டிற்கு 3 அம்ரித் பாரத் ரயில்கள்

வந்தே பாரத் தவிர 4 அம்ரித் பாரத் ரயில் சேவைகளையும் பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார். அவற்றில் 3 ரயில்கள் மேற்கு வங்கம் - தமிழ்நாடு இடையே இயக்கப்படுகின்றன.

  • ரயில் எண்: 16107/16108 - மே. வங்கத்தின் சந்திராகாசி - சென்னை தாம்பரம்
  • ரயில் எண்: 20603/20604 - தமிழ்நாட்டின் நாகர்கோவில் - மே. வங்கத்தின் நியூ ஜல்பைகுரி
  • ரயில் எண்: 20609/20610 - தமிழ்நாட்டின் திருச்சி - மே. வங்கத்தின் நியூ ஜல்பைகுரி

ஆகிய மூன்று ரயில்கள் தமிழ்நாடு - மே.வங்கத்திற்கு இயக்கப்படவுள்ளன. இதுதவிர SMVT பெங்களூரு - மேற்கு வங்கத்தின் அலிபூர் துரார் இடையே மற்றொரு அம்ரித் பாரத் ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது. இந்த ரயிலில் 1000 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கான கட்டணம் ரூ. 500ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அம்ரித் பாரத் ரயில் சேவையை பொருத்தவரை வந்தே பாரத் போன்று குளிர்சாதன வசதிகள் இருக்காது. அனைத்து பெட்டிகளுமே சாதாரண பெட்டிகளாகும். இந்த ரயில்கள் மணிக்கு ரூ. 130 கி.மீ வேகத்தில் பயணிக்கக்கூடியவை.

வருகிற ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம் மற்றும் அசாம் ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கத்தின் பாஜக அதிக இடங்களை பிடிக்க வேண்டுமென்ற நோக்கில் பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. தற்போது படுக்கை வசதி கொண்ட வந்தே பாரத் ரயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அந்த ரயில்களின் எண்ணிக்கை 12ஆக அதிகரிக்கப்படலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

