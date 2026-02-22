'டெல்லி டூ மீரட் இனி 55 நிமிடம் தான்' நாட்டின் அதிவேக மெட்ரோ ரயில் சேவையான 'நமோ பாரத்' தொடக்கம்
டெல்லியில் இருந்து மீரட் வரையிலான 85 கி.மீ தொலைவை நமோ பாரத் மெட்ரோ ரயில் 55 நிமிடங்களில் கடக்கும்.
Published : February 22, 2026 at 4:19 PM IST
மீரட்: நாட்டின் அதிவேக முதல் மெட்ரோ ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீரட்டில் இன்று துவக்கி வைத்தார்.
இந்தியாவில் ரயில் போக்குவரத்தை நவீனப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு புதிய ரயில்களை மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் வந்தே பாரத் ரயிலில் ஆரம்பித்த இந்த ரயில்வே நவீனமயமாக்கல் தற்போது புல்லட் ரயில் சேவையை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது.
இந்நிலையில், விரைவு ரயில் சேவையின் முன்னோட்டமாக டெல்லியில் இருந்து மீரட் வரைக்கும் செல்லும் வகையில், புதிய மெட்ரோ ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார். இந்த ரயிலுக்கு நமோ பாரத் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
உத்தரப் பிரதேசத்தின் மோடிபுரத்திற்கும், டெல்லியின் சராய் கலே கானுக்கும் இடையேயான இந்த அதிவேக ரயில் சேவையின் மூலம் 82.15 கிலோ மீட்டர் தொலைவை, இனி பயணிகள் 55 நிமிடங்களில் சென்றடைலாம்.
பயண நேரம் மற்றும் கூட்ட நெரிசலை குறைப்பது, நகர்புற போக்குவரத்தில் நிலையான வளர்ச்சி உள்ளிட்ட பிராந்திய போக்குவரத்து கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் மத்திய அரசு நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த நமோ பாரத் ரயில் துவங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பு 12,930 கோடி ரூபாய் என்று பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.