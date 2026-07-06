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இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து பயணத்தை தொடங்கினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி

முக்கிய தாதுக்கள், தூய்மையான எரிசக்தி மற்றும் இந்திய மாணவர்களுக்கான விசா நடைமுறைகள் குறித்து ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானிஸுடன் அவர் விவாதிக்க இருப்பதாக இந்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுடெல்லியில் இருந்து இந்தோனேஷியா புறப்பட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி
புதுடெல்லியில் இருந்து இந்தோனேஷியா புறப்பட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி (PTI)
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By PTI

Published : July 6, 2026 at 11:36 AM IST

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புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய 3 நாடுகளுக்கு 6 நாட்கள் அரசு முறைப் பயணமாக இன்று (ஜூலை 6, 2026) புறப்பட்டார்.

புதுடெல்லியில் இருந்து இந்த 3 நாடுகளுக்குப் புறப்படுவதற்கு முன்னதாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், இந்தப் பயணம் இந்தியாவின் 'ஆக்ட் ஈஸ்ட்' (Act East) கொள்கை மற்றும் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான 'மகாசாகர்' (MAHASAGAR) தொலைநோக்கு பார்வை திட்டம் ஆகியவற்றை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் மோடியின் பயண விவரம்

புதுடெல்லியில் இருந்து புறப்பட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முதலில் இந்தோனேஷியா செல்கிறார். அங்கு அவர் வரும் 8-ந் தேதி இவரை தங்கியிருப்பார்.

இந்தோனேஷிய அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோவின் அழைப்பின் பேரில் ஜகார்த்தா செல்லும் பிரதமர் மோடி, இரு தரப்பு கடல்சார் பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் பிரம்மோஸ் ஏவுகணை ஒப்பந்தம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்.

மேலும், யோக்யகர்த்தாவில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பிரம்பானன் கோயிலுக்கும் அவர் செல்கிறார்.

தொடர்ந்து ஜூலை 8-ம் தேதி அவர் அங்கிருந்து ஆஸ்திரேலியா செல்கிறார். மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெறும் 3-வது இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா ஆண்டு உச்சி மாநாட்டில் அந்நாட்டு பிரதமர் அந்தோனி அல்பானிஸை சந்தித்துப் பேசுகிறார்.

முக்கிய தாதுக்கள், தூய்மையான எரிசக்தி மற்றும் இந்திய மாணவர்களுக்கான விசா நடைமுறைகள் குறித்து ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானிஸுடன் அவர் விவாதிக்க இருப்பதாக இந்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஜூலை 10 ஆம் தேதி நியூசிலாந்து செல்கிறார். கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இந்தியப் பிரதமர் ஒருவர் நியூசிலாந்து நாட்டிற்குச் செல்வது இதுவே முதல்முறையாகும். ஆக்லாந்தில் அந்த நாட்டுப் பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சனுடன் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து இடையிலான புதிய தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் மற்றும் கல்வித் துறை மேம்பாடு குறித்து பிரதமர் மோடி ஆலோசிக்க உள்ளார்.

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இந்த மூன்று நாடுகளிலும் வாழும் புலம்பெயர்ந்த இந்திய வம்சாவளி மக்களுடன் கலந்துரையாடும் பிரம்மாண்ட நிகழ்வுகளிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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