வெளிநாட்டில் இருந்து வந்ததும் பிரதமர் மோடி மத்திய அமைச்சர்களுடன் 4 மணி நேரம் முக்கிய ஆலோசனை

பிரதமர் அலுலவலகமான சேவா தீர்த் வளாகத்தில் மாலை 5 மணிக்குத் தொடங்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் இரவு 9.30 மணி வரை நடைபெற்றது.

பிரதமர் மோடி- கோப்புப்படம் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 11:06 PM IST

புது டெல்லி: வெளிநாட்டுப் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு இந்தியா திரும்பிய பிரதமர் மோடி, மத்திய அமைச்சர்களுடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி 6 நாள் அரசு முறைப்பயணமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம், நெதர்லாந்து, ஸ்வீடன், நார்வே, இத்தாலி ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார். இரு தரப்பு உறவுகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் பிரதமரின் இந்தப் பயணம் அமைந்திருந்தது.

அரசு முறைப் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பிரதமர் மோடி இன்று இந்தியா திரும்பிய நிலையில், உடனடியாக மத்திய அமைச்சர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினார்.

அந்த கூட்டத்தில் கேபினட் அமைச்சர்கள், இணையமைச்சர்கள், தனிப்பொறுப்பு அமைச்சர்கள் என அனைவரும் கலந்து கொண்டனர். முன்னதாகவே அவர்கள் டெல்லியில் இருக்க வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் அமைச்சர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர்.

பிரதமர் அலுலவலகமான சேவா தீர்த் வளாகத்தில் இந்த அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது. மாலை 5 மணிக்குத் தொடங்கிய கூட்டம் இரவு 9.30 மணி வரை நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில், மத்திய அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், மேற்காசிய போர் நிலவரம், எரிபொருள் விலை, நாடு தழுவிய அரசியல் நிகழ்வுகள் ஆகியவை குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், வர்த்தக சிலிண்டர் விலையேற்றத்தை தொடர்ந்து, பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்தும், எரிபொருள் விநியோகம் சரியாக இருக்கிறதா என்பது குறித்தும், விலைவாசி உயர்வு, எரிசக்தி பாதுகாப்பு ஆகியவை குறித்தும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்புதான், இறக்குமதி செய்யப்படும் எரிபொருளை சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்து, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மாற்று வழிகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார். இதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதார உறுதித்தன்மைக்குப் பங்களிக்குமாறும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

மேலும், எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு, மக்கள் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்துமாறும், காரில் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து பயணிக்குமாறும், சரக்குப் போக்குவரத்திற்கு ரயில்வே துறையை பயன்படுத்துமாறும், சாத்தியமான இடங்களில் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தி இருந்தார்.

கடந்த 15ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், இந்த வார தொடக்கத்தில் மீண்டும் விலை உயர்த்தப்பட்டது. இந்த சூழலில், பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.

