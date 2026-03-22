மேற்காசிய போர், எரிபொருள், உரங்கள் கையிருப்பு நிலவரம்- பிரதமர் மோடி தலைமையில் ஆலோசனை
பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், சர்வதேச சூழல் குறித்தும், பொதுமக்களையும் தொழில் துறையினரையும் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
Published : March 22, 2026 at 11:08 PM IST
புதுடெல்லி : மேற்காசிய போர், சர்வதேச சவாலாக உருவெடுத்துள்ளதால், அரசின் அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து கூட்டாக செயல்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
பிரதமர் மோடி தலைமையில் பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம், டெல்லியில் இன்று(மார்ச் 23) நடைபெற்றது. மேற்காசியாவில் போர் தீவிரம் அடைந்து வரும் நிலையில், அதனால், இந்தியாவுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை தவிர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கு இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.
இதில், பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, வேளாண்துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான், சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா, வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர், நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், தொழில் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டம் தொடங்கியதும், சர்வதேச அரசியல் சூழ்நிலை குறித்தும், இதுவரை அரசு சார்பில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும், திட்டமிடப்பட்டுள்ள எதிர்கால பணிகள் குறித்தும் மத்திய அமைச்சரவை செயலர் விரிவாக விளக்கினார்.
இதில், பெட்ரோலியம், கச்சா எண்ணெய், சமையல் எரிவாயு, மின்சாரம், உரங்கள், உணவு பாதுகாப்பு, சிறுகுறு தொழில்கள், ஏற்றுமதி, கப்பல் போக்குவரத்து, வர்த்தகம், நிதி, உற்பத்தி-விநியோக சங்கிலி ஆகியவை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதுடன், ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவின் பொருளாதார நிலைத்தன்மையை பாதுகாப்பது குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக, உணவுப்பொருள், எரிபொருள்கள் ஆகியவை தட்டுப்பாடின்றி மக்களுக்கு கிடைப்பது குறித்து விவாதிக்கபட்டது. காரீஃப் சாகுபடி பருவதற்கு தேவையான உரங்கள் கையிருப்பில் உள்ளதா என்றும் ஆய்வு செய்யபட்டது.
நாடு முழுவதும் மின்சாரம் தட்டுப்பாடின்றி கிடைப்பதற்கு மின்னுற்பத்தி நிலையங்களில் போதிய அளவில் நிலக்கரி கையிருப்பில் உள்ளதாக கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், மருந்து, பெட்ரோ கெமிக்கல் மற்றும் ரசாயனத் தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருள்களை இறக்குமதி செய்வது குறித்தும், இந்தியாவின் வர்த்தகத்தை தக்க வைப்பதற்கு புதிய ஏற்றுமதி சந்தை வழிமுறைகளை உருவாக்குவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.
இந்த கூட்டத்தின் முடிவில், தற்போதைய சூழ்நிலையை கையாள்வதற்கு அமைச்சர்கள் மற்றும் செயலாளர்கள் கொண்ட குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டார்.
மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் குறித்து, பிரமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "மேற்காசிய போரின் தாக்கத்தில் இருந்து இந்திய குடிமக்களைப் பாதுகாப்பதில் உறுதியுடன் இருக்கிறோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.