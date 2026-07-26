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தேர்வு முறைகளில் சீர்திருத்தம்: நந்தன் நீலகேனி தலைமையில் குழு அமைப்பு

எதிர்காலத் தேர்வுகள் அனைத்தும் நம்பகத்தன்மையுடனும், முழுமையான தொழில்நுட்பப் பாதுகாப்புடனும் நடப்பதை இக்குழுவின் அறிக்கை உறுதி செய்யும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி - கோப்புப்படம்
பிரதமர் மோடி - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 9:25 PM IST

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புதுடெல்லி: தற்போதைய தேர்வு முறைகளில் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, முழுமையான மற்றும் வெளிப்படையான சீர்திருத்தங்களைச் செய்வதற்காக நந்தன் நீலகேனி தலைமையில் உயர் நிலைக் குழுவை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது.

அந்தக் குழுவில், ஆதார் திட்டத்தின் முன்னாள் தலைவர் நந்தன் நீலகேணி தலைமை தாங்குவார் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று வீடியோ செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

அந்தக் குழுவில், இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் எஸ். சோமநாத், உளவுத்துறையின் முன்னாள் இயக்குநர் தபன் தேகா, சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி. காமகோடி ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்க் குழுவானது, அதிநவீன தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான பாதுகாப்பு அமைப்புகளை உருவாக்கி, வினாத்தாள் கசிவை முழுமையாகத் தடுக்க வேண்டும். தேசியத் தேர்வு முகமையின் செயல்பாடுகள், நிர்வாகக் கட்டமைப்பு மற்றும் அதன் பொறுப்புக்கூறல் முறையை மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும். வினாத்தாள் தயாரிப்பது முதல் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாவது வரை அனைத்துப் படிநிலைகளையும் ஆய்வு செய்து பரிந்துரை வழங்க வேண்டும். தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் புகார்களை உடனுக்குடன் தீர்க்கும் வகையில் புதிய குறைதீர் அமைப்பைப் பரிந்துரைக்க வேண்டும் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளும்.

இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், "மாணவர்களின் எதிர்காலத்துடன் விளையாடுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். எதிர்காலத் தேர்வுகள் அனைத்தும் நம்பகத்தன்மையுடனும், முழுமையான தொழில்நுட்பப் பாதுகாப்புடனும் நடப்பதை இக்குழுவின் அறிக்கை உறுதி செய்யும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை முன்வைத்து கரப்பான் பூச்சி அமைப்பினர் நடத்திய போராட்டத்தை தொடர்ந்து, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினார். அதைத் தொடர்ந்து, மாணவர்களின் போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.

முன்னதாக, நீட் தேர்வு வினாத்தாள் தொடர்பாக, 47 அதிகாரிகளை பணிநீக்கம் செய்து, தேசியத் தேர்வு முகமை நடவடிக்கை எடுத்தது.

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அதைத் தொடர்ந்து, வினாத்தாள் கசிவு முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் நோக்கில், பொதுத் தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு சட்டம் 2024-இல் திருத்தம் செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அந்த மசோதா, நாடாளுமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்நிலையில், தேர்வு முறைகளில் சீர்திருத்தங்களைச் செய்வதற்காக நந்தன் நீலகேனி தலைமையில் உயர்நிலைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

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TASK FORCE
TASK FORCE ON EXAM REFORMS
NANDAN NILEKANI
PM MODI ANNOUNCES TASK FORCE

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