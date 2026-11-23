நேபாளத்திற்கு 24,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு உதவி: அயோத்தி - ஜனக்பூர் ரயில் சேவையும் தொடக்கம்
விண்வெளி, செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு, சுகாதாரம், பாரம்பரிய மருத்துவம், நகர்ப்புற வளர்ச்சி, கால்நடை மற்றும் மீன்வள மேம்பாடு, கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட 8 முக்கியத் துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.
By PTI
Published : November 23, 2026 at 5:11 PM IST
புதுடெல்லி: நேபாளத்தின் வெள்ள பாதிப்பு மறுகட்டமைப்பு மற்றும் நீண்டகாலப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக 24,000 கோடி நேபாள ரூபாய் (சுமார் ரூ. 15,000 கோடி இந்திய ரூபாய்) மதிப்பிலான உதவிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (நவம்பர் 23) அறிவித்தார்.
புதுடெல்லி வந்துள்ள நேபாளப் பிரதமர் பாலேன் ஷா உடனான இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு இந்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
இளம் பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு
கடந்த மார்ச் மாதம் நேபாளத்தின் இளம் பிரதமராக பதவியேற்ற பிறகு, பாலேன் ஷா தனது முதல் இருதரப்பு அரசு முறைப் பயணமாக நேற்று டெல்லி வந்தடைந்தார். இன்று டெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் பிரதமர் மோடியும், பாலேந்திர ஷாவும் இரு தரப்பு உறவுகள், வர்த்தகம், எரிசக்தி மற்றும் எல்லை தாண்டிய போக்குவரத்து குறித்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தினர்.
பின்னர் இரு தலைவர்களும் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது பிரதமர் மோடி, 'உலகின் மிக இளம் பிரதமராக ஐ.நா. சபையில் பாலேந்திர ஷா உரையாற்றிய போதே, நேபாளத்தின் எதிர்காலம் குறித்த அவரது தெளிவான தொலைநோக்குப் பார்வையைக் காண முடிந்தது.
நேபாள மக்கள் அவருக்கு தந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றி, அந்த நாட்டின் இளம் தலைமுறையின் எதிர்பார்ப்புகளையும் கனவுகளையும் பிரதிபலிக்கிறது' என பாராட்டினார்.
வெள்ள பாதிப்பு மறுகட்டமைப்பிற்கு உதவி
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட கடுமையான வெள்ளப் பெருக்கில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்த பிரதமர் மோடி, 'இந்தியா மற்றும் நேபாளம் இடையிலான உறவு வெறும் அண்டை நாடுகள் என்பதையும் கடந்து, ஆழமான பாசப்பிணைப்பும், அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் கொண்டது.
நேபாளத்தின் மறுகட்டமைப்பு மற்றும் நீண்டகால வளர்ச்சிக்குப் புதிய உத்வேகம் அளிக்கும் வகையில், 24,000 கோடி நேபாள ரூபாய் மதிப்பிலான உதவிகளை இந்தியா வழங்கும்.
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டு வருவதும், எதிர்காலப் பேரிடர்களை எதிர் கொள்ளும் நேபாளத்தின் திறனை வலுப்படுத்துவதுமே எங்களின் நோக்கம்' என்று குறிப்பிட்டார்.
6 முக்கியத் திட்டங்கள் தொடக்கம், 8 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து
இந்த சந்திப்பின் போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான போக்குவரத்து மற்றும் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்தும் 6 முக்கியத் திட்டங்களை இரு தலைவர்களும் காணொளி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தனர்.
அப்போது பிரதமர் மோடி, 'நேபாளம் இன்றி இந்தியாவில் ராமர் முழுமையடைய மாட்டார்' எனக் குறிப்பிட்டதோடு, உத்தரப் பிரதேசத்தின் அயோத்தி மற்றும் நேபாளத்தின் ஜனக்பூர் தாம் இடையிலான வாராந்திர 'சரயு-கமலா எக்ஸ்பிரஸ்' பயணிகள் ரயில் சேவையைக் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
இந்தியாவின் தார்சுலா (உத்தரகண்ட்) மற்றும் நேபாளத்தின் தார்சுலா பகுதிகளை இணைக்கும் புதிய சாலைப் பாலம் திறக்கப்பட்டது. மேலும், பன்பாசாவில் ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடி அமைக்க அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதுடன், பைரஹவா, சுனௌலி மற்றும் தோதாரா சந்தானி ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்று வரும் சோதனைச் சாவடி பணிகளும் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
669 மெகாவாட் திறன் கொண்ட லோயர் அருண் நீர்மின் திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதுடன், மோதிஹாரி - அம்லேக்கஞ்ச் பெட்ரோலியக் குழாய் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.
மேலும், நேபாளத்தின் சர்வதேச வர்த்தகத்திற்காக இந்தியாவின் காண்ட்லா மற்றும் பாரதீப் துறைமுகங்களை பயன்படுத்தும் வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
விண்வெளி மற்றும் செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு, சுகாதாரம், பாரம்பரிய மருத்துவம், நிலையான நகர்ப்புற வளர்ச்சி, கால்நடை மற்றும் மீன்வள மேம்பாடு, கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட 8 முக்கியத் துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.
அத்துடன், நேபாளத்தில் இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் கிளை வளாகம் அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவுக்கு நன்றி தெரிவித்த பாலேன் ஷா
செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது பேசிய நேபாள பிரதமர் பாலேன் ஷா, 'இந்தியா மற்றும் நேபாளம் இடையிலான உறவு இமயமலையை போல உறுதியானது மற்றும் கடலைப் போலப் பரந்து விரிந்தது. இயற்கைப் பேரிடர்கள் மற்றும் இக்கட்டான காலங்களில் நேபாளத்திற்கு முதலில் ஓடி வந்து உதவும் நம்பிக்கைக்குரிய அண்டை நாடாக இந்தியா எப்போதும் இருந்து வருகிறது' என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.