நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்: ‘விரைவு நீதிமன்றம்’ அமைக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி உறுதி
டெல்லி மாணவர் போராட்டம் தொடர்பாக ‘பிரதமர் இன்னும் வாய்திறக்காதது ஏன்’ என எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வியெழுப்பிய நிலையில், அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி எக்ஸ் பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
Published : July 23, 2026 at 10:48 AM IST|
Updated : July 23, 2026 at 10:58 AM IST
டெல்லி: நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக விரைவு நீதிமன்றம் அமைக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார்.
நீட் மற்றும் பிற தகுதித் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக, டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடங்கிய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டம், நாடு முழுவதும் வெடித்து பேரெழுச்சியாக மாறியுள்ளது. இந்நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தாக்குதல் நடத்தியது. இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்புகள் வலுத்து வரும் நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி ‘ஏன் இன்னும் வாய் திறக்கவில்லை’ என்று கேள்வி எழுப்பி வந்தனர்.
அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அப்பதிவில், "வினாத்தாள் கசிவுகளில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு விரைவான மற்றும் கடுமையான தண்டனையை உறுதி செய்வதற்காக, விரைவு நீதிமன்றங்களை அமைக்க நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம்.
இது தொடர்பாக தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும், அலுவலர்களுக்கும் நாங்கள் உத்தரவிட்டுள்ளோம். மாணவர்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பதற்கான எங்களின் தொடர் நடவடிக்கைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
நமது இளைஞர்களின் எதிர்காலத்திற்குத் தீங்கு விளைவிக்க முயற்சிப்பவர்களை தப்பிக்க விடமாட்டோம் என்றும் பிரதம அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் போராட்டம்
நீட் தேர்வு குளறுபடி காரணமாக டெல்லியில் தொடங்கி தமிழ்நாடு வரை இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் குதித்தனர். நாடு முழுவதும் போராட்டம் வெடித்ததால், நாடாளுமன்றம் வரை இந்த விவகாரம் சென்றது.
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற குரல் ஓங்கி ஒலித்தது. இந்த விவகாரம் தீவிரமடைந்த நிலையில், மத்திய அரசு விளக்கமளிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் கூறி வந்தனர்.
ஆனால் இந்த விவகாரம் குறித்து பேசிய மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், விரிவான விவாதத்திற்கு மத்திய அரசு தயார் என்றும், மாணவர்களின் நலனை வைத்து காங்கிரஸ் அரசியல் நாடகம் ஆடுவதாக குற்றம்சாட்டியிருந்தார். இந்த நிலையில் தான் முதன்முறையாக பிரதமர் மோடி தனது மவுனத்தை கலைத்து, எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த இளைஞர்கள் முன்னெடுத்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் தனது காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டு, உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மேற்கொண்ட இந்த போராட்டத்திற்கு இந்தியா முழுவதும் பல மாநிலங்களில் ஆதரவு பெருகி வருகிறது. டெல்லியில் ஒன்று கூடிய இளைஞர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி கைது நடவடிக்கையும் எடுத்தனர்.
இதனால் வெகுண்டெழுந்த மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினரும், பிற எதிர்க்கட்சி தலைவர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி, பிரதமர் மோடி வீட்டை முற்றுகையிட்டு கைதானார்கள்.