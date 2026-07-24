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நீட் விவகாரத்தில் இன்றைய மத்திய அமைச்சர் கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு - பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு

நீட் வினாத்தாள் முறைகேடுகளை தவிர்க்க நாடாளுமனறத்தல் புதிய மசோதா கொண்டு வர மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி
பிரதமர் நரேந்திர மோடி (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 10:18 AM IST

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டெல்லி: நீட் விவகாரத்தில் இன்றைய மத்திய அமைச்சர் கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி செல்ஃபி வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக இந்தியா முழுவதும் போராட்டம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், பிரதமர் மோடி செல்ஃபி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

இது குறித்து எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் அந்த வீடியோ பதிவை வெளியிட்டுள்ள பிரதமர், “நீட் வினாத்தாள் கசிவு என்பது சாதாரண விஷயமாக பார்க்கமுடியாது. இதனால் மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

இந்த விவகாரம் வெளியானதில் இருந்தே பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம். குற்றவாளிகளும் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். வினாத்தாள் கசிவு குறித்து உடனடியாக விசாரணை நடத்தி கடும் தண்டனை வழங்க விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்க உத்தரவிட்டுள்ளோம்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இன்று மத்திய அமைச்சரவை கூடி, அமைச்சர்களின் ஆலோசனைகளின் படி சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கப் போகிறோம்" என அந்த வீடியோவில் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

நீட் தேர்வு விவகாரம்

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் இந்தியாவில் பேரும் விவாதமாக மாறியுள்ளது. தேசியளவில் நடைபெறும் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடங்கிய போராட்டத்திற்கு, சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் ஆதரவு கொடுத்தார்.

தொடர்ந்து உண்ணாவிரதம் இருந்த சோனம் வாங்சுக், தனது 26 நாள் உண்ணாவிரதத்தை நேற்று முடித்து கொண்டார். ஆனால், இந்த போராட்டம் தற்போது இந்தியா முழுவதும் வெடித்துள்ளது. நீட் விவகாரத்திற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதே இந்த போராட்டத்தின் முக்கிய குரலாக இருக்கிறது.

உறுதியளித்த பிரதமர் மோடி

நாளுக்கு நாள் போராட்டம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், ஜந்தர் மந்தரில் போலீசார் இளைஞர்களை தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்து வருகின்றனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் பிற எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் பிரதமர் இல்லத்தை நோக்கி பேரணி சென்று தங்களது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தனர்.

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இதையடுத்து இந்த விவகாரத்தில் தீர்வு காண ‘விரைவு நீதிமன்றம்’ அமைக்கப்படும் என்றும், மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் சில முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி உறுதியளித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், இன்று நடைபெறும் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவு பொறுத்தே இளைஞர்கள், மாணவர்களின் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

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PM MODI
NEET ISSUE
பிரதமர் மோடி
நீட் விவகாரம்
PM MODI SELFIE VIDEO ON NEET ISSUE

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