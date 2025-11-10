ETV Bharat / bharat

டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு; உயிரிழந்தவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல்!

சம்பவம் குறித்து NIA, NSG உள்ளிட்ட முக்கிய புலனாய்வு அமைப்புகள் மற்றும் டெல்லி போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
November 10, 2025

டெல்லி: கார் குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

டெல்லி செங்கோட்டை அருகே இன்று மாலை (நவ.10) 7 மணியளவில் சுபாஷ் மார்க் சந்திப்பு சிக்னலில் ஹூண்டாய் i20 காரில் சக்திவாய்ந்த குண்டு வெடித்தது. இந்த கோர சம்பவத்தில், 8 பேர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. சம்பவம் குறித்து NIA, NSG உள்ளிட்ட முக்கிய புலனாய்வு அமைப்புகள் மற்றும் டெல்லி போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் எக்ஸ் பக்கத்தில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதமர் மோடி, ''டெல்லியில் இன்று மாலை நடந்த குண்டுவெடிப்பில் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்தவர்களுக்கு எனது ஆழந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையட விரும்புகிறேன். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அனைத்து தேவையான உதவிகளையும் அதிகாரிகள் செய்து வருகின்றனர். உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் பிற அதிகாரிகளுடன் நிலைமை குறித்து கேட்டறிந்தேன்.'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ''டெல்லியில் நடந்த குண்டுவெடிப்பில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளால் நான் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு வேதனையில் உள்ளேன். தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்தவர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குண்டுவெடிப்பு நடந்த இடத்தைப் பார்வையிட்டேன், காயமடைந்தவர்களை மருத்துவமனையில் சந்தித்தேன். அவர்கள் விரைவில் குணமடைய எனது பிரார்த்தனைகள்.'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ''நாங்கள் அனைவரும் இறந்து விடுவோம் என்றே நினைத்தேன்'' - டெல்லி குண்டுவெடிப்பை நேரில் பார்த்தவர்!

இந்திய நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, ''டெல்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பில் பல அப்பாவி மக்கள் உயிரிழந்த செய்தி மிகுந்த துயரத்தை அளித்துள்ளது. இந்த துயரமான நேரத்தில், தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருடன் நான் நிற்கிறேன். அவர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயமடைந்த அனைவரும் விரைவில் குணமடைய வாழ்த்துகிறேன்.'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

' அலட்சியத்தை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது'

டெல்லியின் முன்னாள் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், "செங்கோட்டை அருகே நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் சிலர் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படும் செய்தி மிகவும் துயரமானது. இந்த சம்பவம் எப்படி நிகழ்ந்தது? இதற்குப் பின்னால் ஏதேனும் பெரிய சதி இருக்கிறதா என்பதை காவல்துறையும், அரசாங்கமும் உடனடியாக விசாரிக்க வேண்டும். டெல்லியின் பாதுகாப்பு குறித்த அலட்சியத்தை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

