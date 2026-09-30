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நடராஜர் சிலை முதல் முருகனின் வேல் வரை; பிரதமர் நினைவுப் பரிசு ஏலத்தில் இடம்பெற்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பொருட்கள் - வாங்குவது எப்படி?

இந்தியாவின் கலாச்சார செழுமையைப் பிரதிபலிக்கும் ஓவியங்கள், கலைப்பொருட்கள், சிற்பங்கள், சிலைகள், கைவினைப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை பிரதமரின் நினைவுப் பரிசுகள் ஏலத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.

பிரதமர் நினைவுப் பரிசு ஏலத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நடராஜர் சிலை மற்றும் வேல்
பிரதமர் நினைவுப் பரிசு ஏலத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நடராஜர் சிலை மற்றும் வேல் (PM MEMENTOS E AUCTION 2026)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 9:11 PM IST

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புது டெல்லி: பொதுமக்களுக்கு ஏலத்திற்கு விடுக்கப்படும் பிரதமர் மோடிக்கு பரிசளிக்கப்பட்ட நினைவுப் பொருட்களில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 31 பொருட்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பல்வேறு தருணங்களில் வழங்கப்படும் நினைவு பரிசுகள் மத்திய கலாச்சாரத்துறையின் மூலம் ஏலம் விடப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டிற்கான இணைய வழி ஏலம் கடந்த செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தாண்டு பிரதமர் மோடிக்கு வழங்கப்பட்ட 1,400-க்கும் மேற்பட்ட நினைவுப் பரிசு பொருட்கள் ஏலத்திற்கு வந்துள்ளன. இதில் இந்தியாவின் கலாச்சார செழுமையைப் பிரதிபலிக்கும் ஓவியங்கள், கலைப்பொருட்கள், சிற்பங்கள், சிலைகள், கைவினைப் பொருட்கள், பழங்குடியினர் கலை மற்றும் பரிசுகள் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்தாண்டின் சிறப்பம்சமாக 2024 பாரிஸ் பாராலிம்பிக்ஸ் போட்டிகளில் பங்கேற்ற மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்களால் பரிசளிக்கப்பட்ட விளையாட்டு நினைவுப் பொருட்கள் ஏலத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் பல்வேறு நினைவுப்பொருட்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

கவனம் பெற்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பொருட்கள்

தமிழ்நாட்டின் பன்முக கலாச்சாரப் பெருமையை வெளிப்படுத்துவதுடன், மாநிலத்தின் ஆன்மீக மரபுகள், பாரம்பரியக் கலை, கைவினைத்திறன், விளையாட்டு சாதனைகளை உள்ளிட்டவற்றை பிரதிபலிக்கும் வகையில் 31 நினைவுப்பொருட்கள் இந்த ஏலத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.

கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் பாறை நினைவகத்தால் வழங்கப்பட்ட மங்களகரமான பாதச்சுவடு
கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் பாறை நினைவகத்தால் வழங்கப்பட்ட மங்களகரமான பாதச்சுவடு (PM MEMENTOS E AUCTION 2026)

கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் பாறை நினைவகத்தால் வழங்கப்பட்ட மங்களகரமான பாதச்சுவடு பிரதமர் மோடிக்கு வழங்கப்பட்ட நினைவுப் பரிசுகளில் குறிப்பிட்டத்தக்கதாக உள்ளது.

அதே போன்று, தத்துவஞானியும் ஆன்மீகச் சிந்தனையாளருமான ஸ்ரீ ராமானுஜராச்சாரியார் போதிக்கும் பாவனையில் நுணுக்கமாக வடிக்கப்பட்ட அவரது ஆன்மீக மற்றும் அறிவுசார் மரபைப் பிரதிபலிக்கும் திருவுருவ நினைவுப் பரிசு ஒன்றும் ஏலத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.

மேலும் இத்தொகுப்பில், தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய கோயில் தேர்களின் வடிவமைப்பால் ஈர்க்கப்பட்டு, கைவினைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்ட திருவள்ளுவர் தேர் மாதிரியும், சிவபெருமானின் ஆனந்தத் தாண்டவத்தைக் காட்சிப்படுத்தும் உலோகத்தாலான நடராஜர் சிலையும் இடம்பெற்றுள்ளன.

மேலும், குறிப்பிடத்தக்கதாக தங்கத் தகடு மற்றும் குந்தன் கற்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தஞ்சாவூர் பாணி வீணைக் கலைப்படைப்பு, முருகப்பெருமானின் தஞ்சாவூர் ஓவியம், முருகப்பெருமானின் தங்கத் தகடு வடிவமைப்பு, ஸ்ரீ சௌமிய நாராயணப் பெருமாளின் பக்தி சித்திரம் மற்றும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலைக் குறிக்கும் பித்தளை நினைவுப் பரிசு ஆகியவையும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.

இவை தவிர, பாரம்பரிய ஜவுளி வகைகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில், ஜரிகை மற்றும் நெசவு அலங்காரங்களுடன் கூடிய தென்னிந்திய அங்கவஸ்திரங்கள் ஏலத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.

நித்யா ஸ்ரீ சிவனின் பேட்மிண்டன் மட்டை
நித்யா ஸ்ரீ சிவனின் பேட்மிண்டன் மட்டை (PM MEMENTOS E AUCTION 2026)

தமிழ்நாட்டு வீரர்களின் நினைவுப் பரிசுகள்

விளையாட்டு நினைவுப் பொருட்களில், 2024 பாரிஸ் பாராலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பாரா பேட்மிண்டன் வீராங்கனை நித்யா ஸ்ரீ சிவனின் பேட்மிண்டன் மட்டையும், பாராலிம்பிக் போட்டியில் பேட்மிண்டன் ஒற்றையர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற துளசிமதி முருகேசனின் கையொப்பமிட்ட பேட்மிண்டன் மட்டையும் இடம்பெற்றுள்ளன.

உயரம் தாண்டுதலில் மூன்று முறை பாராலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாரியப்பன் தங்கவேலுவுடன் தொடர்புடைய காலணிகள் ஏலத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

தங்கத் தகடு மற்றும் குந்தன் கற்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தஞ்சாவூர் பாணி வீணை
தங்கத் தகடு மற்றும் குந்தன் கற்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தஞ்சாவூர் பாணி வீணை (PM MEMENTOS E AUCTION 2026)

பிரதமர் நினைவுப் பரிசு பொருட்கள் ஏலத்தில் வேல்

ஏலத்திற்கு விடுக்கப்பட்ட பொருட்களில் கடவுள் முருகனின் ஆயுதமாக கருதப்படும் வேல் இரண்டும் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் 102 செ.மீ நீளம் கொண்ட தங்க நிற பித்தளையால் ஆன வேல் ரூ. 90 ஆயிரம் தொடக்க விலைக்கும், 180 செ.மீ நீளம் கொண்ட வெள்ளை மற்றும் தங்க நிறத்தால் ஆன மற்றொரு பித்தளை வேல் ரூ. 15 ஆயிரம் தொடக்க விலைக்கும் ஏலத்தில் விடப்படுகிறது.

ரூ. 6 லட்சம் முதல் ரூ. 1,500 வரை

சுமார் 1400க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் ஏலத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், இதில் அதிகபடியாக 3 கிலோ எடை கொண்ட புரி ஜெகந்நாத் பரிவார் தேர் மாதிரி ரூ. 6 லட்சம் தொடக்க விலைக்கும்,, 'புதிய இந்தியாவின் குடும்பங்களின் கனவு' என்ற தலைப்பில் தனியார் செய்தித்தாளில் வெளியான முழு பக்க கட்டுரை குறைந்தபட்சமாக ரூ. 1,500 தொடக்க விலைக்கும் ஏலத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.

திருவள்ளுவர் தேர் மாதிரி
திருவள்ளுவர் தேர் மாதிரி (PM MEMENTOS E AUCTION 2026)

ஏலத்தில் பொருட்களை வாங்குவது எப்படி?

இப்பொருட்களை ஏலத்தில் வாங்க விரும்புகிறவர்கள் https://pmmementos.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, தொடக்க விலையில் இருந்து தாங்கள் விரும்பும் விலையை குறிப்பிட்டு ஏலத்தில் எடுக்கலாம். இதற்கான ஏலம் கடந்த செப்டம்பர் 17 முதல் தொடங்கிய நிலையில், அக்டோபர் 2 வரை நடைபெறவுள்ளது.

இதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் முழுவதும், கங்கை நதியைப் புனரமைத்து பாதுகாப்பதற்கான இந்திய அரசின் முதன்மைத் திட்டமான 'நமாமி கங்கே திட்டத்திற்கு' அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. ஏலத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நினைவுப் பொருட்கள் டெல்லி உள்ள நவீன கலை தேசிய கேலரியில்(NGMA) காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன் மூலம், ஏலம் கேட்பதற்கு முன்பு அவற்றைப் பார்க்கும் வாய்ப்பையும் வாங்குபவர்கள் பெறுகிறார்கள். இந்த முயற்சி, வரலாற்றின் ஒரு பகுதியைச் சொந்தமாக்கிக் கொள்ள உதவுவதோடு மட்டுமல்லாமல், கலாச்சார மற்றும் சூழலியல் பாதுகாப்பின் உன்னதமான பணிக்கும் பங்களிக்க வழிவகுக்கிறது என கலாச்சாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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PM MEMENTOS AUCTION 2026 TAMIL NADU
TAMIL NADU GIFTS AT PM GIFT AUCTION
பிரதமர் பரிசு பொருட்கள் ஏலம்
முருகன் வேல் ஏலம்
PM MEMENTOS E AUCTION 2026

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