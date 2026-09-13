அழிவின் விளிம்பில் பீடியின் சகாப்தம்; புகையிலை இல்லா பாதையில் வீறுநடை போடும் கேரளம்
புகையிலை பயன்பாட்டில் கணிசமான சரிவை கேரளம் சந்தித்திருந்தாலும், குட்கா பயன்பாட்டில் மட்டும் கணிசமான உயர்வை சந்தித்துள்ளது.
Published : September 13, 2026 at 10:00 PM IST
கண்ணூர்: 2011-12 முதல் 2023-24 வரையிலான காலகட்டத்தில் கேரளாவில் புகையிலை நுகர்வு 8.4 சதவீதம் வரை சரிவைச் சந்தித்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
நாடு முழுக்க புகையிலைப் பொருள் பயன்பாடு அதிகரித்து வரும் சூழலில் 'கடவுளின் தேசம்' என்று அழைக்கப்படும் கேரளம் மாநிலத்தில் புகையிலை மற்றும் புகையிலைச் சார்ந்த பொருட்களின் பயன்பாடு கணிசமாக குறைந்திருப்பதாக ஆச்சரியமூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
8.4 சதவீதம் வரை சரிந்த புகையிலை நுகர்வு
பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழு வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, 2011-12 முதல் 2023-24 வரையிலான காலகட்டத்தில் கேரளத்தில் புகையிலை நுகர்வு 8.4 சதவீதம் வரை சரிவைச் சந்தித்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இதன் வாயிலாக கேரளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சமூக மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பது தெளிவாக தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த மாற்றத்தால் மிகப்பெரிய பொது சுகாதாரப் பயனையும் கேரளம் பெற்றிருக்கிறது.
பீடி தொழிலாளர்களின் நலன்
ஒருகாலத்தில் கேரளத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் குடிசைத் தொழிலாக பரவலாக பீடி சுற்றுதல் இருந்து வந்தது. குறிப்பாக, இந்த பீடித் தொழிலாளர்களின் உழைப்பு சுரண்டலைத் தடுப்பதற்காக அம்மாநிலத்தில் 1969 ஆம் ஆண்டில் 'கேரளா தினேஷ் பீடி' என்கிற தொழிலாளர் கூட்டுறவு உருவாக்கப்பட்டது.
42 ஆயிரத்தில் இருந்து 1,500ஆக குறைந்த தொழிலாளர்கள்
இந்த நிறுவனத்தில் 80களின் உச்சத்தில் சுமார் 42 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் பணியாற்றினர். அதேநேரத்தில் பிற தனியார் பீடி உற்பத்தி ஆலைகளில் கிட்டதட்ட ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பணியாற்றி வந்தனர். ஆனால், இன்றோ தினேஷ் பீடி நிறுவனத்தில் சுமார் 1,500 பேரும், தனியார் நிறுவனங்களில் 600க்கும் குறைவான தொழிலாளர்களே பணியாற்றி வருகின்றனர்.
கேரளம் மக்கள் மத்தியில் பீடி பயன்பாடு குறைந்திருக்கின்ற காரணத்தினாலேயே இந்த மாபெரும் சரிவை மாநிலத்தின் பீடி துறை சந்தித்தித்துள்ளது. இதுமட்டுமின்றி 1993க்கு பிற பெரிய அளவில் இந்த தொழலில் புதிய வேலை ஆட்கள் சேரவில்லை என்றும் தற்போது வெளியாகி உள்ள புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தொடர்ந்து, தற்போது தினேஷ் பீடி கம்பெனியில் பணியில் உள்ள 1,500 பேரும் இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளில் ஓய்வு பெற்றுவிடுவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனை கேரளா தினேஷ் பீடி நிறுவனத்தின் தலைவர் எம்.கே. தினேஷ் பாபுவும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இத்தகைய சூழலிலேயே மாநில மக்கள் புகையிலைப் பொருள் பயன்பாட்டில் இருந்து வெளியேறிக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்கிற புள்ளி விபரங்களை மத்திய அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது.
பீடியை விரும்பாத இளம் தலைமுறையினர்
கேரளாவின் கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புறம் என இரண்டிலும் புகையிலைப் பொருட்களின் பயன்பாடு மிகப் பெரிய அளவில் சரிந்துள்ளது. அந்தவகையில், கிராமப்புறங்களில் 27.4 சதவீதத்தில் இருந்து 19 சதவீதமாகவும், நகர்ப்புறங்களில் 21.99 சதவீதத்தில் இருந்து 18.97 சதவீதமாகவும் புகையிலை பயன்பாடு குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக, கிராமப்புறங்களில் பீடி பயன்பாடு 11.9 சதவீதத்தில் இருந்து 7.9 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது. அதிலும் பெரும்பாலும் வயதானவர்கள் மத்தியிலேயே பீடி பிடித்தல் பழக்கம் அதிகமாக இருப்பதும் தெரிய வந்திருக்கிறது.
அதிகரித்த குட்கா பயன்பாடு
புகையிலை பயன்பாட்டில் கணிசமான சரிவை கேரளம் சந்தித்திருந்தாலும், குட்கா பயன்பாட்டில் மட்டும் கணிசமான உயர்வை சந்தித்துள்ளது. 0.1 சதவீத உயர்வையே அதுச் சந்தித்துள்ளது. இது தேசிய அளவிலான சராசரியுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகவும் குறைவானது ஆகும். மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட புகையிலைப் பொருள் பயன்பாடு எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் மற்றும் புதிய தலைமுறையினரிடையே பீடியின் மீதான ஆர்வின்மை ஆகியவற்றாலேயே இந்த மாபெரும் மாற்றம் கேரளம் மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
தொழிலை மாற்றும் கூட்டுறவு அமைப்பு
இத்தகைய சூழல் காரணமாக கேரளா தினேஷ் பீடி தொழிலாளர் கூட்டுறவு அமைப்பு, தங்களின் தொழிலைப் பன்முகப்படுத்தத் தொடங்கியிருக்கின்றது. அந்தவகையில், முன்னதாக பீடி தயாரிப்பில் மட்டும் ஈடுபட்ட வந்த அந்த அமைப்பு 1997இல் உணவு பதப்படுத்தும் தொழிலில் களமிறங்கியது. அதன் பின்னர் 1999இல் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமாகவும் மாறியது. பின்னர், குடை உற்பத்தி, ஆடை தயாரிப்பு மற்றும் ஹோட்டல் ஆகிய துறைகளிலும் அது கால்தடம் பதித்தது. இதன் வாயிலாக புதிய அத்தியாயத்தை இந்த கூட்டுறவு இயக்கம் தொடங்கியிருக்கின்றது.
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இதன் வாயிலாக தொழிலாளர்களை வேலை இல்லாமல் கைவிடுவது எங்களின் நோக்கமல்ல, காலத்திற்கு ஏற்ப மாறி, அடுத்தடுத்த தொழிலை தொடங்கி தங்களின் இருப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதே எங்களின் நிலை என்பதை கூட்டுறவு இயக்கம் வெளிக்காட்டியுள்ளது.
கேரளம் மட்டுமின்றி சத்தீஸ்கர் மற்றும் அந்தமான் தீவு ஆகியவையும் புகையிலைப் பொருள் பயன்பாடு விஷயத்தில் சரிவைப் பதிவு செய்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.