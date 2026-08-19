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பி.எம் கேர்ஸ்: தொடர் சரிவை சந்திக்கும் உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு நன்கொடைகள்

2024-25-ம் நிதியாண்டில் பி.எம். கேர்ஸ் நிதியத்துக்கு உள்நாட்டு நன்கொடையாக ரூ.479 கோடி மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. இது, அதற்கு முந்தைய ஆண்டில் ரூ.681.8 கோடியாக இருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 5:38 PM IST

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புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தொடங்கப்பட்ட 'பி.எம். கேர்ஸ்' நிதியத்திற்கு (PM Cares Fund) கிடைத்து வந்த நன்கொடை, தற்போது கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.

இதன் காரணமாக, கடந்த 2024-25-ஆம் ஆண்டில் வெறும் ரூ.87.8 லட்சம் நிதி மட்டுமே குழந்தைகள் நலத் திட்டங்களுக்காக செலவிடப்பட்டிருக்கின்றன.

கடந்த 2020-இல் ஏற்பட்ட கரோனா பெருந்தொற்றால் இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர். இதில் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள், தங்கள் தந்தையையும், தாயையும் ஒரே நேரத்தில் இழந்து நிர்கதியாக நின்றன.

இந்த குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை கருத்தில்கொண்டு, பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தொடங்கப்பட்டதே 'பி.எம். கேர்ஸ் குழந்தைகள் நலத்திட்ட நிதியம்' (PM Cares For Children scheme).

இந்த நிதியத்துக்கு பட்ஜெட்டில் இருந்து நிதி ஒதுக்கப்படாது. மாறாக, உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு நன்கொடைகளை மட்டுமே நம்பி இந்த நிதியம் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

தொடக்கத்தில் மிகப்பெரிய நன்கொடைகள் இதற்கு கிடைக்கப்பெற்றன. இது, பல குழந்தைகளின் அன்றாட கல்வி செலவுகளுக்கும், அவர்களின் எதிர்காலத்துக்காக வருங்கால வைப்பு நிதியாகவும் வைக்கப்பட்டது.

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இந்நிலையில், தற்போது பி.எம். கேர்ஸ் நிதியத்துக்கான நன்கொடைகள் பெருமளவில் குறைந்துவிட்டதாக மத்திய அரசின் ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, கடந்த 2024-25-ம் நிதியாண்டில் பி.எம். கேர்ஸ் நிதியத்துக்கு உள்நாட்டு நன்கொடையாக ரூ.479 கோடி மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. இது, அதற்கு முந்தைய நிதியாண்டில் ரூ.681.8 கோடியாக இருந்தது. இது 30 சதவீத சரிவு ஆகும்.

அதேபோல, 2024-25-ம் நிதியாண்டில் பி.எம். கேர்ஸ் நிதியத்துக்கு வெளிநாட்டு நன்கொடையாக ரூ.92.8 லட்சம் மட்டுமே கிடைத்திருக்கிறது. இதுவே, அதற்கு முந்தைய ஆண்டில் ரூ.1.13 கோடி கிடைத்துள்ளது. இது 18 சதவீதம் சரிவு.

இதன் காரணமாக, கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.87.8 லட்சம் நிதி மட்டுமே குழந்தைகள் நலத்திட்டங்களுக்காக செலவிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முந்தைய ஆண்டில் குழந்தைகளுககாக ரூ.15.37 கோடி செலவிடப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த 2025 மார்ச் 31-ம் தேதி வரை பி.எம்.கேர்ஸ் நிதியத்தில் மொத்த இருப்பு ரூ.8,452 கோடி ஆக இருந்தது. இதில் 7,846 கோடி (92%) குழந்தைகளுக்கான நிரந்தர வைப்புத் தொகைகளாகவும், ரூ.605 கோடி சேமிப்பு வங்கிக் கணக்குகளிலும் இருந்தன.

ஆரம்பத்தில் கொட்டிய நன்கொடை

பி.எம்.கேர்ஸ் நிதியம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 2020-21-ம் நிதியாண்டில் அதிகபட்சமாக ரூ.7,184 கோடி உள்நாட்டு நன்கொடையும், ரூ.495 கோடி வெளிநாட்டு நன்கொடையும் கிடைக்கப் பெற்றன.

பின்னர் 2021-22இல் உள்நாட்டு நன்கொடை ரூ.1,896 கோடியாகவும், 2022-23இல் ரூ.909 கோடியாகவும் தொடர்ந்து குறைந்து வந்தது.

அதேபோல், வெளிநாட்டு நன்கொடை 2021-22இல் ரூ.40 கோடியாக இருந்தது. இது, 2022-23-இல் ரூ.2.57 கோடியாக சரிந்தது.

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பிஎம் கேர்ஸ்
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