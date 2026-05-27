சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் மும்மொழி கட்டாயம்: இடைக்கால தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு
Published : May 27, 2026 at 4:45 PM IST
புதுடெல்லி: சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் 9, 10-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மும்மொழி கட்டாயம் என்ற மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியத்தின் (சிபிஎஸ்சி) உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
'தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020' பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் பள்ளிக் கல்வியில் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் (சிபிஎஸ்இ) பல்வேறு மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. அதன் அடிப்படையில் சமீபத்தில் 6-ஆம் வகுப்பு முதல் மும்மொழி கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு 9 மற்றும் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மும்மொழி கல்வி வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் அமல்படுத்தப்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த மாற்றம் வரும் ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது.
சிபிஎஸ்இ மும்மொழி கொள்கையின்படி, மாணவர்கள் மூன்று மொழிகளைப் படிக்க வேண்டும். அதில் 2 மொழிகள் கட்டாயம் இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும். மூன்றாம் மொழி வெளிநாட்டு மொழியாக இருக்கலாம். இதில் ஆங்கிலம் வெளிநாட்டு மொழியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு, ஒரு மாணவர் தமிழ், மற்றொரு இந்திய மொழி மற்றும் ஆங்கிலத்தை கற்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியத்தின் இந்த அறிவிப்பை எதிர்த்து தில்லி, குருகிராம், நொய்டா, சென்னை ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் என 19 மனுதாரர்கள் இந்த புதிய அறிவிப்பை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனுக்கள் தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதி ஜாய்மால்ய பக்ஷி மற்றும் நீதிபதி பஞ்சோலி அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. மத்திய அரசின் சார்பில் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஐஸ்வர்யா பாட்டி இந்த அமர்வு முன்பு ஆஜரானார்.
மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் முகுல் ரோஹத்தி, "சிபிஎஸ்இ அறிவித்துள்ள புதிய சுற்றறிக்கையின்படி மாணவர்கள் அடுத்த கல்வி ஆண்டில் (2026-27) இருந்த மூன்று மொழிகளை பயில வேண்டிய நெருக்கடி ஏற்பட்டது. இது மாணவர்களின் படிக்கும் மனநிலையை சிதைத்துவிடும். பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களை அதிக அழுத்தத்திற்கு ஆட்படுத்தும் நடவடிக்கையாக இந்த புதிய அறிவிப்பு உள்ளது" என்றார்.
இந்த வழக்கில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், "இந்த விவகாரம் முக்கியமான அரசியலமைப்புச் சார்ந்த சிக்கல்களை எழுப்பும் விதமாக உள்ளது. இதற்கான பாடப்புத்தகங்கள் கூட இன்னும் கிடைக்கப்பெறவில்லை. மொழி என்பது ஒருவரின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டுமே தவிர, கட்டாயமாக திணிக்கப்படக்கூடாது. எனவே அடுத்த கல்வியாண்டு தொடங்கும் ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் இந்த முடிவை செயல்படுத்த வேண்டாம் என்று சிபிஎஸ்இ-க்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதிகள், 'இதை பரிசீலிக்கிறோம்' என்றனர். மேலும் மத்திய அரசு, மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE) மற்றும் தேசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (NCERT) ஆகியவை இது தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கவும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ஆனால் மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின் புதிய அறிவிப்புக்கு இடைக்கால தடை ஏதும் விதிக்காமல், அடுத்தக்கட்ட விசாரணையை ஜூலை இரண்டாவது வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.