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உத்தராகண்ட்டில் சுரங்கபாதையில் மண் சரிந்து விபத்து - 7 பேர் மரணம்; மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்

சுரங்க மீட்புப்பணிகளை உத்தரகாண்ட் முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி ஆய்வு செய்து, அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கினார்.

சுரங்கத்தில் நடைபெற்று வரும் மீட்புப்பணிகள்
சுரங்கத்தில் நடைபெற்று வரும் மீட்புப்பணிகள் (X/@chamolipolice)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 10:31 AM IST

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டேராடூன் (சமோலி): உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் சுரங்கப்பாதை ஒன்றில் வெள்ளத்தினால் மண் சரிந்து விபத்து ஏற்பட்டதில் 7 பேர் உயிரிழந்ததாக அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சுரங்கத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் சமோலி மாவட்டத்திலுள்ள பிபால்கோட்டியில் தெஹ்ரி ஹைட்ரோ டெவலப்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (THDC) நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான சுரங்கப்பாதை ஒன்று செயல்பட்டு வந்தது. நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) மாலை இந்த சுரங்கத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட நீர்க்கசிவினால் மண் சரிவு ஏற்பட்டது.

இந்த விபத்தில் சுங்கத்துக்குள் வேலை செய்துகொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள் பலர் சிக்கிக்கொண்டனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த அவசர கால மீட்புக்குழு சுரங்கத்தில் சிக்கியிருந்தவர்களை மீட்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். 22 பேர் உள்ளே சிக்கியிருந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், 19 பேர் மீட்கப்பட்டனர். மீதமுள்ளவர்களை மீட்கும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இரவு முழுவதும் நடைபெற்ற நிவாரணம் மற்றும் மீட்புப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் கௌரவ் குமார் கண்காணித்து வருகிறார்.

மீட்புப்பணிகளை பார்வையிடும் அதிகாரிகள்
மீட்புப்பணிகளை பார்வையிடும் அதிகாரிகள் (X/@chamolipolice)

மீட்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை 7 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், காயமடைந்தவர்கள் மாவட்ட மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இறப்பு எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் மருத்துவர்களும், சுகாதாரத்துறை குழுவினரும் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

பிபால்பட்டி சுரங்கப்பாதை விபத்து குறித்து, டேராடூனில் உள்ள பேரிடர் மீட்பு நடவடிக்கை மையத்தில் அம்மாநில முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி ஆய்வு செய்து, அறிவுரைகளை வழங்கினார். மேலும், காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்றுவருபவர்களிடம் தொலைபேசி மூலம் நலம் விசாரித்து, தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்தார். தொடர்ந்து, இன்று சம்பவ இடத்தை நேரில் சென்று பார்வையிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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விஷ்ணுகாட் - பிபால்கோட்டி நீர்மின் திட்டத்தின் TRT சுரங்கப்பாதையானது சுமார் 3 கிலோ மீட்டர் நீளம் கொண்டது. இந்த சுரங்கப்பாதையில் சுமார் 1.50 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது தண்ணீரும் உள்ளே புகுந்ததால் அங்கு வேலை செய்துகொண்டிருந்தவர்களுக்கு வெளியே வர முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளதாக பேரிடர் மீட்புக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

காணாமல் போனவர்கள் குறித்த விவரங்களை அறிந்துகொள்ள, டேராடூனில் செயல்பட்டு வரும் மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையம் 0135-2710334, 82188 67005 மற்றும் 1070 ஆகிய தொலைபேசி எண்களை வெளியிட்டுள்ளது.

TAGGED:

UTTARAKHAND PIPALKOTI TUNNEL
CHAMOLI TUNNEL ACCIDENT
உத்தரகாண்ட் சுரங்க விபத்து
சுரங்கப்பாதை சரிவு
UTTARAKHAND TUNNEL COLLAPSE

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