கேரள சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் 2026: தர்மடம் தொகுதியில் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு
Published : May 4, 2026 at 11:07 AM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளத்தின் தர்மடம் தொகுதியில் முதலமைச்சர் பிரனாயி விஜயன் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.
கேரள சட்டமன்றத்தில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,71,42,952 வாக்காளர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் 1,32,20,811. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,21,868. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 273. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 79.63% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2021 ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் 74.06% வாக்குகளே பதிவாகின.
கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது.
இந்த தேர்தலில் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கண்ணூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தர்மடம் தொகுதியில் தொடர்ந்து 3-வது முறையாக போட்டியிட்டார். இதற்கு முன் அவர் குத்துப்பரம்பா தொகுதியில் மூன்று முறையும், பையனூர் தொகுதியில் ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
தர்மடம் தொகுதியில் பினராயி விஜயனை எதிர்த்து, காங்கிரஸ் சார்பில் வி. பி. அப்துல் ரஷீத், பாஜக சார்பில் கே. ரஞ்சித் உள்ளிட்டோர் போட்டியிட்டனர்.
இந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.
வாக்கு எண்ணிக்கையில் 5 சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதில் அவர் 26779 வாக்குகள் பெற்று 2-வது இடத்தில் உள்ளார். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அப்துல் ரஷீத் 27869 வாக்குகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். பாஜக வேட்பாளர் ரஞ்சித் 5232 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.