இந்தியா கூட்டணியின் தலைவராக ஸ்டாலின் வரவேண்டும்; ரவுடிகளை வைத்து காங்கிரஸை வளர்க்க முடியாது: மணி சங்கர் அய்யர்
காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் வேணுகோபால் ஒரு ரவுடியை போன்றவர், அவரால் கட்சியை வளர்க்க முடியாது என மணி சங்கர் அய்யர் காட்டமாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : February 16, 2026 at 3:25 PM IST
திருவனந்தபுரம்: இந்தியா கூட்டணியின் தலைவராக தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிறுத்தப்பட வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் எம்.பி மணிசங்கர் அய்யர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மணிசங்கர் அய்யர் தற்போதையை அரசியல் சூழ்நிலைகள் குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மணிசங்கர் அய்யர், "முன்பு ஜவஹர்லால் நேருவுக்குப் பிறகு காமராஜரை பிரதமர் ஆக சொன்ன போது, அவர் ஒரே வரியில், எனக்கு ஆங்கிலமும் தெரியாது, ஹிந்தியும் தெரியாது, பிறகு எப்படி பிரதமர் பதவி ஏற்பது எனக் கேள்வி எழுப்பினார். இன்று ஸ்டாலினும் அதே போன்ற ஒரு சூழலில்தான் இருக்கிறார்.
ஆனால், ராகுல் காந்தியை இந்தியாவின் பிரதமர் ஆக்குவதற்கு, இந்தக் கூட்டணியை முறையாக ஒருங்கிணைக்க ஒரு ஆளுமை தேவை. ஸ்டாலின் வெறும் 'சௌகிதார் சோர் ஹை' என்றோ, 'சூட் பூட் சர்க்கார்' என்றோ வெற்று அரசியல் கோஷங்களை எழுப்புபவர் அல்ல. கடந்த ஓராண்டாக அவர் பேசி வரும் ஒவ்வொரு விஷயமும் இந்தியாவின் கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு வலுசேர்ப்பதாகவே இருக்கிறது.
அவர் தேவையில்லாத முழக்கங்களை முன் வைக்காமல், தேசத்திற்குத் தேவையான உண்மையான பிரச்சனைகளை மட்டுமே கையிலெடுக்கிறார். எனவே, 'இந்தியா' கூட்டணியின் தலைவராக இருக்க அவரே தகுதியானவர். ராகுல் காந்தி பிரதமராவதற்கு அவர் ஒருபோதும் முட்டுக்கட்டையாக இருக்க மாட்டார், மாறாகப் பின்னால் இருந்து கூட்டணியைத் தாங்கிப் பிடிப்பார்.
காங்கிரஸ் கட்சியை விமர்சித்த மணி சங்கர் அய்யர்
இன்றைய காங்கிரஸ் கட்சியின் பயணம் வெற்றிக்கான ஒன்றாக தெரியவில்லை. கட்சியில் பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை வளர்ப்பதற்கு எந்த ஒரு முயற்சியையும் எடுக்கவில்லை. காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் வேணுகோபால் ஒரு ரவுடியை போன்றவர். அவரால் கட்சியை வளர்க்க முடியாது. கே.சி.வேணுகோபாலை பட்டேல் போன்று முன்னிறுத்தும் காங்கிரஸ் கட்சியால் எப்படி வெற்றி பெற முடியும்? காங்கிரஸ் தன்னை முதலில் சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்" என்றார்.
இந்நிலையில், மணிசங்கர் அய்யரின் கருத்துக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் சச்சின் பைலட் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மணி சங்கர் அய்யர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இல்லை, அவரின் கருத்துக்களை காங்கிரஸ் கட்சி பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற மாநில திட்டமிடல் துறை ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்வில் மணி சங்கர் அய்யர் கலந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், "பினராயி விஜயன் தலைமையிலான கேரள அரசின் பஞ்சாயத்து ராஜ்ஜியம் நாட்டுக்கே வலுவாக உள்ளது. ராஜீவ் காந்தியின் தொலைநோக்குப் பார்வையை வேறு எந்த மாநிலத்தையும் விட கேரளா திறமையாக நிறைவேற்றி வருகிறது.
நடைமுறை செயலாக்கத்தில் கேரளம் முதலிடத்தில் இருந்தாலும், சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகளில் கர்நாடகத்துக்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது. ஏழைகளுக்கான தேசம், வளர்ச்சியில் தீர்க்கமான குரலைக் கொண்டு மகாத்மா காந்தியின் கனவை நனவாக்கிய ஒரே மாநிலமாக கேரளா உள்ளது. இங்கு மீண்டும் பினராயி முதல்வராக வருவார்" என தெரிவித்தார்.