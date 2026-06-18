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பெட்ரோல், டீசல் விலையை உடனடியாக குறைக்க முடியாது - மத்திய இணையமைச்சர் சுரேஷ் கோபி திட்டவட்டம்

இந்தியாவில் ஒரு லிட்டருக்கு சுமார் ரூ. 3.94 மட்டுமே உயர்ந்திருக்கிறது. இதை உடனடியாக குறைக்க முடியாது என்று சுரேஷ் கோபி தெரிவித்திருக்கிறார்.

மத்திய பெட்ரோலியத் துறை இணையமைச்சர் சுரேஷ் கோபி
மத்திய பெட்ரோலியத் துறை இணையமைச்சர் சுரேஷ் கோபி (File/IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 3:28 PM IST

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திருச்சூர்: உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்தாலும், இந்தியாவில் எரிபொருள் விலையை உடனடியாக குறைக்க முடியாது என மத்திய பெட்ரோலியத் துறை இணையமைச்சர் சுரேஷ் கோபி தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போரானது பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், 110 நாட்களுக்கு பிறகு அமைதி ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒருவழியாக போர் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. இதன் விளைவாக இன்று கச்சா எண்ணெய் விலையானது சரிந்துள்ளது. பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலையானது ஒரு பீப்பாய்க்கு 1.4 சதவீதம் குறைந்து 78.42 டாலருக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

போரின் தாக்கத்தால் இந்தியாவிலும் கடந்த மாதம் பெட்ரோல், டீசல் விலையானது பலமுறை அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருந்தது. ஆனால், தற்போதைக்கு விலை குறைய வாய்ப்பில்லை என்று கூறியிருக்கிறார் மத்திய பெட்ரோலியத்துறை இணையமைச்சர் சுரேஷ் கோபி.

உலக அளவில் எண்ணெய் விலை குறைந்தாலும், மலிவான எண்ணெய் நமது நாட்டிற்கு வருவதற்கு நேரம் எடுக்கும் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், “இந்தியாவில் எரிபொருளின் விலை ஒரு லிட்டருக்கு சுமார் ரூ. 3.94 மட்டுமே உயர்ந்திருக்கிறது. உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்துவிட்டது என்பதற்காக உயர்த்தப்பட்ட விலையை உடனே குறைக்க முடியாது. ஏனெனில் மலிவான கச்சா எண்ணெயை ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்தியாவிற்கு கொண்டுவர வேண்டும். இதற்காக கப்பல் போக்குவரத்தை சரிசெய்ய நேரம் எடுக்கும்.

பிப்ரவரி மாதத்தில் மேற்காசியாவில் போர் தொடங்கியதிலிருந்தே எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன. இருப்பினும், அந்த பாதிப்பை மத்திய அரசு ஓரளவிற்கு தாங்கிக்கொண்டது. இதனால் மத்திய அரசுக்கு ரூ. 12,000 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டது. மத்திய அரசும் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும். எண்ணெய் நிறுவனங்களும் இயங்க வேண்டும்” என்றார்.

கேரளாவில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பது குறித்து பேசிய சுரேஷ் கோபி, “மார்க்கெட்டுக்கு சென்று ஒரு பொருள் வாங்குவது போன்று இந்த பணியை செய்ய முடியாது. அதற்கான நடைமுறைகளை மாநில அரசும் பின்பற்ற வேண்டும்” என்றார்.

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தொடர்ந்து, கேரளாவில் எங்கு வேண்டுமானாலும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க முடியும் என்று மாநில சுகாதார அமைச்சர் கே. முரளிதரன் கூறியது குறித்து பேசிய சுரேஷ் கோபி, “அதில் ஒரு சிறிய முரண்பாடு இருக்கிறது. ஏனெனில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கு மாநில அரசு தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் இடங்களின் எண்ணிக்கையை உரிய குழுவிடம் கூற வேண்டும். அதன்பிறகு, அதில் எந்த இடத்தில் மருத்துவமனை அமைப்பது என்பது குறித்து விவாதிக்கப்படும்” என்றார்.

இன்றைய கச்சா எண்ணெய் விலை விவரம்

இடம்பேரலுக்கு சரிவுபேரல் விற்பனை விலை
வெஸ்ட் டெக்சாஸ் 1.7%75.47 டாலர்
பிரென்ட் நார்த் கடல் கச்சா எண்ணெய்1.4%78.42 டாலர்

TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
FUEL PRICES
CRUDE OIL PRICE
சுரேஷ் கோபி
PETROLEUM MOS SURESH GOPI

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