பாதுகாப்பற்ற முறையில் பெட்ரோல் வழங்கினால் கடும் நடவடிக்கை - பங்குகளுக்கு மத்திய அரசு கடும் எச்சரிக்கை
தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பற்ற முறையில் பெட்ரோல் வழங்கப்பட்ட சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு, இதுபோன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் பெட்ரோல் பங்குகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் எரிவாயு அமைச்சகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Published : March 14, 2026 at 6:38 PM IST
புதுடெல்லி : நாட்டில் அனைத்து பங்குகளிலும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் போதுமான அளவு இருப்பு இருப்பதாக மத்திய பெட்ரோல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெட்ரோல் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு இல்லாமல் திறந்தப்படியான பேரலில் பெட்ரோல் வழங்கிய வீடியோ வைரலான நிலையில், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாற்ற முறையில் பெட்ரோலை சேமிக்கக்கூடாது என்று மத்திய அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பெட்ரோல் நிலையங்களில் குவியும் மக்கள்
ஈரான் மீதான இஸ்ரேல், அமெரிக்கா தாக்குதலால், மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் போர் சூழல் நிலவி வருகிறது. இதனிடையே சர்வதேச எரிப்பொருள் சந்தையை நிலைகுலைக்கும் நோக்குடன் ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பாதையை முடக்கியுள்ளது. இதனால் சர்வதேச அளவில் சுமார் 20 சதவிகிதம் எரிப்பொருள் விநியோகத்திற்கான ஏற்றுமதி கப்பல்கள் அப்பாதையை கடக்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றன.
இதன் எதிரொலியாக, இந்தியாவிற்கான கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்.பி.ஜி விநியோகம் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக எல்.பி.ஜி தட்டுப்பாட்டால், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுகிறது. இதனால் வணிகரீதியான சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக நாடு முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது. மேலும், எரிவாயு சார்ந்துள்ள மற்ற துறைகளிலும் சேவைகள் தடைப்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.
பெட்ரோல் மற்றும் டீசலுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படவுள்ளதாக மக்கள் மத்தியில் பரவிய அச்சத்தால், தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் பெட்ரோல் பங்குகளில் மக்கள் குவிந்து வருகிறார்கள். நீண்ட வரிசையில் நின்று வாகனங்களுக்கான பெட்ரோலை நிரப்பி வருகிறார்கள்.
இதனிடையே, சிலர் பெட்ரோலை வாங்கி சேமித்து வைக்கும் நோக்கில் பெரிய அளவிலான கேன்கள், வாட்டர் பாட்டில்கள் ஆகியவற்றிலும் பெட்ரோல் வாங்க முயல்கிறார்கள். இருப்பினும், பெட்ரோல் பங்குகளில் வாகனங்கள் அல்லாது வாட்டர் பாட்டில் உள்ளிட்டவற்றில் பெட்ரோல் வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேரலில் பெட்ரோல்
இந்நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே துலுக்கபாளையம் கிராமத்தில் வாடிக்கையாளர் ஒருவர் திறந்தபடியான பெரிய பேரலில் சுமார் 100 லிட்டர் வரை பெட்ரோல் வாங்கிய வீடியோ இணையதளத்தில் வைரலானது. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மேலும் மக்களிடையே பதற்றத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், பாதுகாப்பாற்ற முறையில் பெட்ரோல் விநியோகம் செய்த பெட்ரோல் பங்கை இடைநீக்கம் செய்து மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
பெட்ரோல் பங்குகளுக்கு எச்சரிக்கை
மேலும், நாடு முழுவதும் உள்ள பெட்ரோல் பங்குகள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முறையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. தவறான முறையில் பெட்ரோல் விநியோகம் செய்யப்பட்டால், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தட்டுபாடு கிடையாது
மிக முக்கிய அறிவிப்பாக, இந்தியாவில் அனைத்து பங்குகளிலும் போதுமான அளவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் இருப்பு இருப்பதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தை பொறுத்தவரை சுமார் 70 சதவீதம் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பாதையின்றி வேறு வழியாக கொண்டுவரப்படுவதாகவும், எல்.பி.ஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை கட்டுப்படுத்த 25 சதவிகிதம் வரை உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டதால் இந்தியாவில் 28 கப்பல்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட நிலையில், 2 கப்பல்கள் வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, 54 ஆயிரம் டன் எரிவாயு உடன் 'சிவலிக்' என்ற இந்தியக் கப்பல் இந்தியாவில் நோக்கி வருகிறது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.