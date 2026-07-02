பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைப்பு எப்போது? மத்திய அமைச்சர் விளக்கம்
இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படுமா என கேள்வி சாமானிய மக்கள் மனதில் எழுந்துள்ளது. டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பெட்ரோலிய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி இதுதொடர்பாக விளக்கம் அளித்தார்.
Published : July 2, 2026 at 9:11 PM IST
புதுடெல்லி: சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து குறைந்தால் மட்டுமே இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படும் என்று மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
கத்தார் நாட்டின் தோஹாவில் நடைபெற்ற அமெரிக்கா - ஈரான் இடையிலான மறைமுகப் பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக முடிவடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, உலக கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தின் முக்கியப் பாதையான ஹார்முஸ் நீரிணையில் எவ்விதத் தடையுமின்றி எண்ணெய் போக்குவரத்து சீராகும் என்ற நம்பிக்கை முதலீட்டாளர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே வருகிறது. கடந்த 4 மாதங்களில் சுமார் 30 சதவீதம் வரை விலை சரிவு கண்டது. தற்போது ஒரு பேரல் 70.66 அமெரிக்க டாலராக வர்த்தகம் ஆகி வருகிறது.
இந்த நிலையில், இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படுமா என கேள்வி சாமானிய மக்கள் மனதில் எழுந்துள்ளது. டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பெட்ரோலிய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்தார்.
அப்போது அவர், "தற்போது பங்க்களில் விற்பனை செய்யப்படும் எரிபொருள், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு மேற்கு ஆசிய நெருக்கடியின் போது அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட கச்சா எண்ணெய்யிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்டது. உலக சந்தையில் தற்போது கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்திருந்தாலும், அதன் பலன் உடனடியாக சில்லறை விலையில் பிரதிபலிக்காது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உச்சத்தில் இருந்த போது பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நுகர்வோருக்கு சுமையை ஏற்றக் கூடாது என்பதற்காக விலையை உயர்த்தாமல் இருந்தன. இதனால் கடந்த ஜூன் 30-ம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் அந்நிறுவனங்களுக்கு ரூ.74,781 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தற்போதைய குறைந்த அளவிலேயே (சுமார் 71 டாலர்) அடுத்த 2 முதல் 3 மாதங்களுக்கு நீடித்தால் மட்டுமே, இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையைக் குறைப்பது குறித்துப் பரிசீலிக்கப்படும்.
எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தங்களின் முந்தைய இழப்புகளைச் சரி செய்த பிறகே சில்லறை விலைக் குறைப்புக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்" என்றார்.
அண்மையில் நயாரா நிறுவனம் பெட்ரோல் விலையை ரூ.5-ம், டீசல் விலையை ரூ. 3-ம் குறைத்தது. இது பற்றிக் குறிப்பிட்ட அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, "அந்நிறுவனம் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்த போது விலையை ஏற்றியிருந்தது, இப்போது குறைத்துள்ளது. ஆனால், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் விலையை உயர்த்தாமல் நஷ்டத்தைச் சுமந்ததால், அவர்களுடன் இதை ஒப்பிட முடியாது" என்று விளக்கமளித்தார்.