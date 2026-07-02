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அதிமுக கூடாரத்தை காலி செய்யும் தவெக? குதிரை பேர புகாரோடு தேர்தல் ஆணைய படியேறிய இன்பதுரை

அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலரும் தொடர்ந்து தவெக-வில் இணைந்து வரும் சூழலில் இடைத்தேர்தலை நிறுத்தக் கோரி அதிமுக தேர்தல் ஆணையத்தை நாடியிருப்பது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் இன்பதுரை - கோப்புப்படம்
எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் இன்பதுரை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 6:39 PM IST

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புதுடெல்லி: அதிமுகவிலிருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது என்று அதிமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஐ.எஸ். இன்பதுரை இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்திடம் இன்று மனு அளித்தார்.

2026 சட்டப் பேரவை தேர்தலில், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. இதனால், அக் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமை மீது கடும் அதிருப்தியில் இருந்தனர்.

மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம், விஜயபாஸ்கர், நத்தம் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் போர்க்கொடி உயர்த்தினர். மே 13-ந் தேதி சட்டப் பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், இந்த அணியைச் சேர்ந்த 25 பேர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உத்தரவையும் மீறி, தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.

மேலும் மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை), சத்யபாமா (தாராபுரம்) மற்றும் இசக்கி சுப்பையை (அம்பாசமுத்திரம்) ஆகிய 4 பேரும் தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு, தவெகவில் இணைந்தனர்.

இந்த நிலையில், அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது என்று தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக வலியுறுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக அக் கட்சியின் வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான இன்பதுரை மனு அளித்தார்.

தேர்தல் ஆணையத்தில் மனு அளித்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இன்பதுரை, "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான சி. ஜோசப் விஜய் நேரடியாக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டு அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்களை தனது கட்சிக்கு இழுத்து வருகிறார்" என்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன் வைத்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், "மதுராந்தகம், பெருந்துறை, தாராபுரம் மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 4 சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ராஜிநாமா செய்த விவகாரம் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

நீதிமன்றத்தின் இறுதித் தீர்ப்பு வரும் வரை இந்தத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் முற்றிலும் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்.

ஜனநாயக நடைமுறைகளை மதிக்காமல் ஆளுங்கட்சியின் அதிகார பலத்தைப் பயன்படுத்தி நடத்தப்படும் இந்த அரசியல் மாற்றங்களுக்குத் தேர்தல் ஆணையம் உடந்தையாக இருக்கக் கூடாது" என்றும் மனுவில் வலியுறுத்தியிருப்பதாக அவர் கூறினார்.

இந்த நிலையில், விராலிமலை தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் கரூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரும் தங்களது ஆதரவாளர்களுடன் இன்று தவெகவில் இணைந்தனர்.

அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலரும் தொடர்ந்து தவெக-வில் இணைந்து வரும் சூழலில் இடைத்தேர்தலை நிறுத்தக் கோரி அதிமுக தேர்தல் ஆணையத்தை நாடியிருப்பது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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INBADURAI MP
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ADMK
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