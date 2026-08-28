சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை புத்தகம் | "நாங்கள் பதிப்பாளர் அல்ல" என பென்குயின் இந்தியா அறிவிப்பு
இதில் ராஜீவ் காந்தியுடனான காதல் மற்றும் திருமணம், ராஜீவ் காந்தியின் மரணம், தனது அரசியல் பிரவேசம் மற்றும் 2004-ல் கிடைத்த பிரதமர் பதவியைத் துறந்தது உள்ளிட்டவற்றை அவர் விரிவாகப் பகிர்ந்துள்ளார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : August 28, 2026 at 7:39 PM IST
புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகமான 'Belonging: A Journey of Love' என்ற நூலை இந்தியாவில் வெளியிடுவதில் சர்ச்சை எழுந்த நிலையில், பிரபல சர்வதேச பதிப்பகமான ‘பென்குயின் ரேண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா’ இது குறித்துத் தனது அதிகாரப்பூர்வ விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.
அண்மையில் ஊடகங்களில் வெளியான சில செய்திகளில், சோனியா காந்தி எழுதியுள்ள சுயசரிதை நூலின் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளை நீக்குமாறும், சில எடிட்டிங் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளுமாறும் பென்குயின் பதிப்பகம் கோரியதாகக் கூறப்பட்டது. ஆனால், தனது எழுத்தில் எந்தவித மாற்றமும் செய்ய சோனியா காந்தி மறுத்துவிட்டதாகவும், இதன் காரணமாக இந்தியாவில் இந்த நூலை வெளியிடும் முடிவிலிருந்து பென்குயின் இந்தியா நிறுவனம் பின் வாங்கியதாகவும் தகவல்கள் பரவின.
இந்த நிலையில், இந்த விவாதங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் பென்குயின் ரேண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இந்தியாவில் 'Belonging' புத்தகத்தின் பதிப்பாளர் பென்குயின் ரேண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா கிடையாது. ஆனால் ஆசிரியர் திருத்தங்களை ஏற்க மறுத்ததால் தான் நாங்கள் இப்புத்தகத்தை வெளியிடப் போவதில்லை என்று வெளியாகும் செய்திகள் முற்றிலும் உண்மைக்குப் புறம்பானவை" என்று மறுத்துள்ளது.
"ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடும் போது, அதில் உள்ள தகவல்களை சரிபார்ப்பதும், நூலின் தரத்தை மேம்படுத்த ஆசிரியர்களுக்குப் பரிந்துரைகளை வழங்குவதும் ஒரு பதிப்பகத்தின் வழக்கமான எடிட்டோரியல் நடைமுறை தான்" என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை புத்தகத்தை இந்தியாவில் வெளியிடத் தாங்கள் எப்போதும் தயாராகவும், மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் இருந்ததாகப் பதிப்பகத் தரப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும், இது தொடர்பாக ஆசிரியருடன் நடந்து வந்த பேச்சுவார்த்தைகள் ரகசியமானவை என்பதால் கூடுதல் விவரங்களை வெளியிட முடியாது என்றும் அந்நிறுவனம் தெரிவித்துவிட்டது.
இந்த சர்ச்சை இந்தியாவின் பதிப்புரிமைக்கு மட்டுமே தொடர்புடையது. அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 'ஆல்ஃபிரட் ஏ. நாஃப்' (Alfred A. Knopf) பதிப்பகம் மூலம் உலகளவில் இப்புத்தகம் திட்டமிட்டபடி நவம்பர் மாதம் வெளியாகும் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், பென்குயின் நிறுவனம் இந்தியாவில் இதை வெளியிடாததால், ஹார்பர்காலின்ஸ் (HarperCollins) உள்ளிட்ட பிற முன்னணி பதிப்பகங்கள் இப்புத்தகத்தின் இந்தியப் பதிப்பு மற்றும் விநியோக உரிமையை பெற தீவிரப் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அமேசான் போன்ற இணையதளங்களின் முன்பதிவுப் பக்கங்களில் இப்புத்தகத்தின் மின்-புத்தக (E-book) பதிப்பிற்கு 'வில்லியம் காலின்ஸ்' (ஹார்பர்காலின்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு பிரிவு) பதிப்பகமாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சோனியா காந்தியின் இந்தச் சுயசரிதை நூல் சர்வதேச அளவில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில், ராஜீவ் காந்தியுடனான காதல் மற்றும் திருமணம், ராஜீவ் காந்தியின் மரணம், தனது அரசியல் பிரவேசம் மற்றும் 2004-ல் தனக்குக் கிடைத்த பிரதமர் பதவியைத் துறந்தது உள்ளிட்டவற்றை அவர் விரிவாகப் பகிர்ந்துள்ளார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.